The Voice of Italy 2019 | vince Carmen Pierri ma non può ritirare il premio | che senso ha?

(Di mercoledì 5 giugno 2019)ha vinto Theofma non ha ancora 18 anni e così non ha la gioia di alzare il trofeo che la consacra miglior voce della sesta edizione del talent show che ha visto il ritorno alla conduzione in Rai di Simona Ventura. La finale in diretta (qui il nostro liveblogging e la recensione) non ha scaldato gli animi, diluita come è stata tra clip inutili e lungaggini indigeribili: una lunghezza che ha finito per penalizzare la gara, il format e la vincitrice., infatti, non si è potuta giocare tutta la gara sul palco, visto che ha dovuto lasciare gli studi e tornare in hotel in virtù di una 'regola' che non permette di mostrare i minori al lavoro dopo la mezzanotte. Una finalista in albergo e una esibizione registrata nell'unica puntata in diretta finiscono per contraddire la logica stessa di un talent show musicale, quella di mostrare la sfida all'ultima ...

