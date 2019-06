The Voice 2019 | il vincitore è Carmen Pierri Il racconto della finale

Ascolti TV | Social Auditel 4 maggio 2019 : La finale di The Voice of Italy prima tendenza con la vincitrice Carmen Pierri : Social Auditel 4 giugno 2019: Carmen Pierri vince l'edizione 2019 di The Voice of Italy. Per lei scritti più di 40.000 Tweet. È terminata l’edizione 2019 di The Voice of Italy con la vittoria di Carmen Pierri. Il talent condotto da Simona Ventura ha trionfato anche nel Trend Topic italiano. ...

The Voice of Italy 2019 - Simona Ventura ringrazia la Rai e il pubblico : "Se ci date successo ci date sopravvivenza - grazie mille!" (video) : In diverse occasioni, Simona Ventura ha raccontato di come abbia deciso di intraprendere questa nuova avVentura come conduttrice di The Voice of Italy. A chiamarla fu Carlo Freccero, attuale direttore di Rai 2, per chiedere se era interessata a presentare il talent show. Seguendo il suo istinto, la conduttrice, reduce dalla prima edizione di successo di Temptation Island Vip, tornò in Rai per iniziare questa nuova avVentura.E questa sera, sui ...

Carmen Pierri vince The Voice 2019 : Carmen - The Voice 2019 The Voice ha il suo nuovo vincitore, che è donna. Ad aggiudicarsi la vittoria nella sesta edizione del talent di Rai 2 condotto da Simona Ventura è Carmen Pierri, portata in finale da Gigi D’Alessio. La ragazza, a sorpresa, ha avuto la meglio allo scontro decisivo su Brenda Carolina Lawrence del team di Gué Pequeno, aggiudicandosi il contratto discografico con Universal Music Italia. Al terzo posto Miriam Ayaba di ...

The Voice of Italy 2019 - Carmen Pierri finalista ma... minorenne : collegamento dall'hotel ed esibizione registrata : A 00.18, Simona Ventura ha svelato il secondo eliminato di The Voice of Italy 2019, dopo l'esclusione (in parte a sorpresa, diciamolo) di Diablo, finalista del team Morgan. A contendersi i due posti della finalissima sono stati Carmen, Brenda e Miriam.L'elemento curioso -ma necessario, ahimè- è stata l'esclusione, sul palco, dopo la mezzanotte, di Carmen Pierri, del team di Gigi d'Alessio. Il motivo? Carmen Pierri ha solo 16 anni...prosegui ...

The Voice - la finale : Simona Ventura si prende la sua rivincita in Rai : Puntata di chiusura tra tensione e intrattenimento per The Voice. I quattro finalisti si sono scontrati a colpi di canzoni per guadagnarsi la gloria finale, la possibilità di esibirsi all’Arena di Verona nel corso dei Music Awards e l’opportunità di ottenere un contratto discografico importante. Ad attirare l’attenzione, però, non solo i coach e Miriam Ayaba, Brenda Carolina Lawrence, Carmen Pierri e Diablo, finalisti del programma, ma ...

CARMEN PIERRI/ Emoziona 'La Notte' assieme ad Arisa - Team D'Alessio - The Voice 2019 - : CARMEN PIERRI è la finalista di The Voice Of Italy 2019 del Team di Gigi D'Alessio: ecco chi è, tutto quello che c'è da sapere.

