«The Voice 2019» | Carmen Pierri | «Male che vada faccio il medico»

(Di mercoledì 5 giugno 2019) TheTheTheTheThe«Sta succedendo tutto così velocemente, sembra tutto un sogno».fatica a contenere l’euforia di chi ce l’ha fatta, di chi ha un sacco di energie per dimostrare di avere tanto da dire. Poche ore prima della nostra telefonata era a Milano, dove ha vinto il titolo di campionessa della sesta edizione di Theof Italy: titolo che, però, non è riuscita a godersi sul palco per via della regola che impedisce ai minorenni di presenziare in tv oltre la mezzanotte. Così, come Cenerentola,ha preso la zucca e ha assistito alla sua vittoria in albergo, la televisione accesa e la gioia incontenibile che non l’ha fatta chiudere occhio per tutta la notte. «Ero talmente incredula che non ho proprio avuto la testa per ...

