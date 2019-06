The Voice 2019 | Carmen canta Love on Top di Beyoncé VIDEO

dituttounpop

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Thefinale:on Top di). Team Gigi D’alessioSiamo arrivati ormai all’ultimo giro di boa per quanto riguarda questa edizione di Theof Italy, condotta da Simona Ventura e con Elettra Lamborghini, Gigi D’Alessio, Morgan e Guè Pequeno nelle vesti di coach.on Top.Clicca qui per guardare le migliori esibizioni della finale di TheDopo i duetti i talenti in gara si sono sfidati a colpi di cover. Dopo l’esibizione di Diablo del team Morgan, per il team Gigisi è esibita sulle note dion Top di Beyonce. Gigi D’Alessio: “questa canzone è difficilissima, ogni inciso sale di mezzo tono. Volevate una voce a Thee io ho portato, perchè questa è la voce per The.”Ecco l’esibizione:Clicca qui per guardare ildell’esibizione disulle note di ...

THEVOICE_ITALY : Guidata e voluta nel Team dal suo Coach @_GigiDAlessio_ sin dal primo giro di sedia, #TVOI per lei è stato un esord… - Raiofficialnews : ??#TVOI, la FINALE: tra poco in diretta su @RaiDue, @RaiRadio2 e @RaiPlay. Ospiti della serata: @ARISA_OFFICIAL,… - THEVOICE_ITALY : Un podio tutto al femminile. La medaglia di bronzo di The Voice of Italy 2019 è di Miriam Ayaba, terza classificata… -