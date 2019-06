THE HANDMAID' S TALE - Wake up America! | la resistenza arriva a Gilead nella

lostinaflashforward

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Miei cari lettori, dopo mesi di trepidante attesa, la terza stagione di The'sapproda a partire da oggi su Hulu con i suoi primi tre episodi. C'è un forte interesse per quello che accadrà, specialmente a seguito degli scioccanti eventi che hanno concluso la scorsa stagione, presagendo un'aria di cambiamenti e di riscatto, come già trapelato dal poco materiale promozionale rilasciato. Ma prima di conoscere i dettagli sui nuovi episodi, facciamo il punto su quanto accadutoseconda stagione.PREVIOUSLY ON...A seguito dell'arresto in massa di tutte le ancelle, per essersi opposte alla lapidazione di Janine, quest'ultime vengono condotte in un vecchio stadio, convinte che verranno giustiziate. In realtà Zia Lydia ha fatto in modo che queste si spaventassero e avendo appreso della gravidanza di June, la torchia con violenze psicologiche al fine di incoraggiarla a proteggere ...

