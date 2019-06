The Handmaid’s Tale 3 la terza stagione al via anticipazioni

tvzap.kataweb

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Ladi The Handmaid’sparte su Timvision il 6 giugno in streaming ogni giovedì (con meno di 24 ore di scarto rispetto alla messa in onda statunitense). Sulla piattaforma Tim è possibile sempre in streaming vedere anche la stagionie 1 e la2 della celebre serie ispirata all’omonimo romanzo distopico di Margaret Atwood tradotto in Italia con il titolo “Il racconto dell’ancella”. The3, il trailer dellaThe3, ledellaTheci riporta nel terribile e crudele, per le donne, futuro distopico in cui gli Stati Uniti d’America sono caduti. Nella società di Gilead, uno Stato totalitario, militarizzato e misogino guidato da estremisti religiosi le ancelle, uniche fertili fra tutte le donne rimaste sul pianeta vivono in una sorta di schiavitù. Nella ...

