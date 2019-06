Terremoto e maremoto nello Stretto di Messina | lo tsunami generato da una doppia sorgente?

meteoweb.eu

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Il 6 giugno l’Università Mediterranea ospiterà il prof. Stephan Grilli e la prof.ssa Annette Grilli docenti presso il Department of Ocean Engineering della Rhode Island University per un ciclo di seminari che si rivolgono agli studenti laureandi e della scuola di dottorato, nel settore dell’ingegneria marittima. Il prof. Grilli, che si distingue a livello internazionale per la sua ricerca nel campo della generazione e propagazione dell’onda di, l’impatto sulle coste nonché l’analisi di rischio, si è recentemente occupato dello studio delsullodidel 1908, insieme con il prof Giuseppe Barbaro del DICEAM, nell’ambito della tesi di ricerca dell’ing. Maria Donatella Gangemi, che ha conseguito il titolo di dottore in ricerca nel corso del XXIX ciclo di dottorato in “Ingegneria idraulica, costruzioni idrauliche e marittime, idrologia e energia dalle ...

