Tennis | dal 2020 la Fed Cup avrà lo stesso format della Coppa Davis | ecco le novità

I Tennisti Roger Federer e Rafael Nadal giocheranno una delle semifinali del Roland Garros : Il tennista svizzero Roger Federer e lo spagnolo Rafael Nadal giocheranno una delle due semifinali del Roland Garros, il torneo francese tra i più importanti del mondo, che fa parte del Grande Slam. Federer ha battuto ai quarti di finale

Terracina ospita i mondiali di beach Tennis dal 10 al 16 giugno : Per una settimana tutti gli occhi del mondo sportivo del beach tennis saranno puntati su Terracina. Un grande motivo di

Camila Giorgi - il recupero dall’infortunio è… hot : la Tennista è super sexy sui social! [GALLERY] : Camila Giorgi, costretta a saltare gli ultimi appuntamenti tennistici a causa di un infortunio al polso, si mostra sexy e in grande forma sui social: la tennista italo-argentina fa girare la testa ai fan Il tennis italiano si trova attualmente senza giocatrici ‘attive’ in top 100. L’unica presente, Camila Giorgi, è stata costretta ad annunciare un forfait dopo l’altro a causa di un infortunio al polso che la ...

Roland Garros – Wawrinka supereroe! Un bambino sta per essere schiacciato dalla folla : il Tennista lo salva! [VIDEO] : Stan Wawrinka si veste da supereroe al Roland Garros: un bimbo viene quasi schiacciato dalla folla che chiede un autografo allo svizzero, il tennista se ne accorge e lo salva Nonostante non goda della popolarità di Roger Federer, il connazionale Stan Wawrinka è uno dei tennisti più amati del circuito. ‘The Man’ non è apprezzato soltanto per le sue doti tennistiche che gli hanno permesso di vincere 3 Slam, ma anche per le sue ...

Rafa Nadal e il ‘maschilismo social’ : su Instagram segue solo due donne - una delle quali è una famosa Tennista : Rafa Nadal segue solo 58 persone su Instagram, due delle quali sono donne e solo una è una tennista molto famosa Rafa Nadal non è propriamente un tipo ‘social’. Il tennista spagnolo, nonostante vanti 6.7 milioni di follower su Instagram, usa i suoi profili social unicamente per informare i fan su eventi, sportivi e non, ai quali prenderà parte. Sono molto rari i riferimenti alla sua vita privata che non riguardino allenamenti o ...

Tennis : Roland Garros. esordio ok Nadal e Djokovic - Caruso avanti : Tennis: Roland Garros. Buona la prima. Dopo Roger Federer, anche Rafa Nadal e Novak Djokovic hanno fatto il loro debutto sulla terra rossa parigina

Tennis - David Nalbandian : “Djokovic il più completo - Nadal deve giocare lungo - Federer svoltò nel 2003 e su Kyrgios…” : Se si torna indietro con la memoria agli ultimi 10-20 anni di Tennis e si pensasse ad un giocatore magari non dotatissimo di colpi geniali, ma solido come pochi, non si potrebbe che citare David Nalbandian. L’argentino classe 1982 è uno dei quei campioni che non hanno raccolto quanto avrebbero meritato, spesso per colpe sue, ma che possono vantare una semifinale in tutti i tornei Major e la finale a Wimbledon nel 2002, senza dimenticare ...

Rafa Nadal ha vinto gli Internazionali di Tennis : Rafael Nadal ha bissato il successo dello scorso anno e per la nona volta è il re di Roma. Lo spagnolo, numero due del mondo e del seeding, ha vinto la finale di questa 76 edizione degli Internazionali d'Italia, battendo il numero 1 del mondo Novak Djokovic in tre set. "Rafa era troppo forte oggi" ha detto Djokovic durante la premiazione rivolgendosi al pubblico in italiano "la stanchezza dei match precedenti con Del Potro e ...

Tennis - Novak Djokovic : “Da rivedere la programmazione di Roma - ora sotto con Parigi e sfida a Nadal” : Novak Djokovic lascia Roma con l’amaro in bocca per la finale dell’ATP Masters 1000 persa contro Rafa Nadal, ma con la consapevolezza che il suo gioco, anche su terra rossa, stia raggiungendo il livello sperato. Ad ogni modo il numero uno del mondo parla a 360° della sua settimana al Foro Italico, lanciando anche qualche messaggio non troppo velato agli organizzatori degli Internazionali d’Italia. “La finale è stata ...

Tennis - WTA Norimberga 2019 : Barthel batte Ormaechea - programma stravolto dalla pioggia tra incontri sospesi e rinviati : Non è stata una giornata particolarmente felice, quella del primo giorno del WTA di Norimberga, in Germania. La pioggia ha funestato in maniera importante il programma, interrompendolo prima e rinviandolo del tutto a domani poi. Si è riusciti a portare a termine soltanto un incontro, quello tra la padrona di casa Mona Barthel e l’argentina Paula Ormaechea, terminato con il successo della tedesca per 6-3 3-6 6-2. Tre match, invece, sono ...

Tennis : Internazionali. trionfa Nadal - Djokovic ko in finale : Al Foro Italico di Roma è stato incoronato Re Rafael Nadal. Lo spagnolo ha vinto oggi la finale degli Internazionali Bnl d'Italia, Masters 1000 Atp

Rafa Nadal - tutti i tic del Tennista nove volte campione di Roma : Le bottiglietteLe bottiglietteIngresso in campoNon pestare le righeServizioPosizioneIl morsoSe ne accorge anche un profano che veda per la prima volta una partita di tennis: quando è in campo Nadal ci sono cose che non cambiano mai. Non devono cambiare per il campione spagnolo che si è laureato per la nona volta re di Roma (non ce ne erano stati tanti neanche nell’antichità), campione agli Internazionali d’Italia da numero due al mondo battendo ...

