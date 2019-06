Tam Tam è il nuovo singolo di Arisa prima del tour estivo audio e testo

Sei in un paese meraviglioso - quinta edizione su Sky Arte : conferenza sTampa : Sta per iniziare a Roma la conferenza stampa di presentazione della quinta edizione del programma Sei in un paese meraviglioso, in onda prossimamente su Sky Arte HD. TvBlog seguirà l'incontro con la stampa in diretta.Previsti gli interventi dei conduttori Dario Vergassola e Michelle Carpente, del direttore Relazioni esterne, Affari istituzionali e Marketing di Atlantia e Autostrade per l'Italia Francesco Delzio, del direttore di Sky Arte ...

Atletica - Golden Gala 2019. Gianmarco Tamberi : “Condizione buona - aspettative alte - vicino al salto che voglio” : Gianmarco Tamberi sarà uno dei grandi protagonisti del Golden Gala Pietro Mennea, quarta tappa della Diamond League 2019 di Atletica leggera che andrà in scena giovedì 6 giugno allo Stadio Olimpico di Roma. Il saltatore in alto vuole reGalare grandi emozioni al pubblico della capitale e cercherà il successo contro avversari di lusso come gli ucraini Bondarenko e Protsenko, l’australiano Starc, il giapponese Tobe, il tedesco Przybylko, il ...

Incidente sull’A1 : muore camionista tra Parma e Campegine - rallenTamenti a causa di curiosi : In un grave Incidente stradale avvenuto questa mattina sull’A1 tra Parma e Campegine è rimasto ucciso un camionista albanese di sessantasette anni. Il suo mezzo si è messo di traverso occupando tutte le corsie. Oltre alle code in direzione di Bologna, si segnalano rallentamenti in senso opposto a causa di curiosi.

Atletica - Golden Gala 2019 : Gianmarco Tamberi sogna il colpaccio a Roma - Halfshave per il salto della gloria : Gianmarco Tamberi ha chiamato a raccolta lo Stadio Olimpico di Roma per sostenerlo durante il Golden Gala Pietro Mennea che andrà in scena giovedì 6 giugno, il saltatore in alto è desideroso di reGalare una grande prestazione al pubblico della capitale e punta al successo nella quarta tappa della Diamond League 2019 di Atletica leggera. Il 27enne sembra essere molto carico, ha annunciato tramite i social network che vuole vedere “gridare, ...

MeTamorfosi bancarie. Scalata all'Eurotower : Per indicare il negoziato sulle nomine che si apre in Europa dopo una tornata elettorale, gli italiani, moralisti a corrente alternata, parlano di mercato delle vacche, gli anglosassoni usano il più elegante concetto di horse trading. Non è una differenza puramente lessicale, riflette due approcci,

Che storia è la musica con Ezio Bosso su Rai3 : conferenza stampa : Sta per iniziare a Roma la conferenza stampa della presentazione di Che storia è la musica, il nuovo programma di Rai3 con il direttore e maestro concertatore Ezio Bosso in onda a partire da domenica 9 giugno alle ore 20.50. TvBlog seguirà l'incontro con i giornalisti in tempo reale. Previsto in conferenza stampa l'intervento anche del direttore di rete Stefano Coletta.Il programma, ideato da Bosso e da Angelo Bozzolini ...

Fiat - Al via il MegaBonus di 6.000 euro senza rotTamazione : Una Panda a 7.600 euro, Tipo da 11.500 euro oppure la 500L da 12.700 euro. Sono tre esempi delle offerte lanciate dalla Fiat con la nuova campagna MegaBonus, anche senza usato da rottamare. Fino al 30 giugno, infatti, la Casa offrirà a tutti coloro che vorranno acquistare unauto nuova sino a 6.000 euro di sconto, in caso di finanziamento e anticipo zero.Due weekend di porte aperte. La nuova campagna, in sostanza, punta a conquistare nuovi ...

Neonata di 3 mesi muore in casa a Roma : accerTamenti del medico legale : Una Neonata di tre mesi è stata trovata morta in casa a Roma. L'allarme è scattato questa mattina in via Muzio Scevola, a Roma. A chiamare i soccorsi sono stati i genitori...

Dal 9 al 28 giugno tre appunTamenti interculturali al Laboratorio Urbano di Conversano : Il Laboratorio Urbano di Conversano e l’associazione Alma Terraorganizzano un ciclo di tre appuntamenti per sondare, attraverso le arti, gli

Ricerca : cellule sTaminali potrebbero dare una speranza contro l’infertilità : Uno studio internazionale ha identificato le cellule staminali e un gene responsabile per le mestruazioni: si apre quindi un speranza contro l’infertilità. Lo afferma uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Cell Reports. I Ricercatori provenienti dall’Universita’ di Yale negli Stati Uniti, la Central South University della Cina e altri istituti di Ricerca hanno studiato le mestruazioni nei topi, in cui all’interno ...

TesTamento olografo e defunto incapace di intendere e di volere : come funziona? : Testamento olografo e defunto incapace di intendere e di volere: come funziona? Vediamo di seguito come la legge disciplina il caso del Testamento olografo, in relazione all’impugnazione di esso da parte di uno o più parenti, per motivi legati ad uno stato di incapacità di intendere e volere del defunto testatore. L’eventualità, come si può intuire, è nella prassi, tutt’altro che remota. Se ti interessa saperne di più su ...

Come sconfiggere la concorrenza grazie alla sTampa digitale : Tra i numerosi strumenti online a cui si può fare riferimento per migliorare la visibilità di un brand è importante tenere conto anche dei servizi di stampa digitale, che con il trascorrere del tempo diventano sempre più smart. L’evolversi delle tecnologie, infatti, permette di spingere sul pedale dell’acceleratore in direzione di una personalizzazione sempre più elevata: è questo il motivo per il quale un gran numero di ...

La cena delle indomite chef : tre appunTamenti per l’estate : Il menu della prima cena, Ristorante SignumMartina CarusoSignum, SalinaCaterina CeraudoRistorante Dattilo, Strongoli - CrotoneGaia GiordanoRistorante Spazio Nico Romito a RomaTalento, passione e amicizia legano Martina Caruso, Caterina Ceraudo e Gaia Giordano, tre fra le più formidabili chef donne italiane, che si sono unite nel progetto «indomite in cucina» per preparare tre cene aperte al pubblico, organizzate tra giugno a settembre nei loro ...