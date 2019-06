«Sto male | lasciatemi andare» Noa |  le violenze e l’eutanasia a 17 anni

Marco Carta : "Male non fare paura non avere : sono oneSto. Ridate serenità ai miei cari dopo le accuse" : “Un vecchio proverbio diceva ‘male non fare, paura non avere’. Ho continuato a ripetermelo in attesa di vedere il magistrato e ho fatto bene a ripetermelo e ad aver fiducia nella magistratura che ha riconosciuto la mia totale estraneità ai fatti”. Marco Carta ha voluto commentare così su Instagram la decisione del giudice di non convalidare il suo arresto per furto, anche se rimane indagato.Il Tribunale si ...

Irama sta male e si scusa con i fan : "Non ho potuto fare le foto". Il geSto di Giulia De Lellis - : Serena Granato Il cantante e vincitore di "Amici di Maria De Filippi", Irama, ha lanciato un messaggio sui social destinato ai suoi fedeli sostenitori, dopo aver accusato un malessere Reduce dalla sua partecipazione alla finale di "Amici 18", il cantante Irama ha scritto ai follower per confermare la sua presenza al live-show previsto per stasera a Bassano, nonostante lui abbia accusato un malessere ieri sera. In un'Instagram-story ...

Luigi Di Maio sulla debacle elettorale : "È andata male. Ho chieSto a Conte un vertice di Governo" : “Ringrazio i 4,5 milioni che hanno votato il M5S e ringrazio anche chi non ci ha votato perché dal loro comportamento noi impariamo e prendiamo una bella lezione. Faccio i complimenti alla Lega e al Pd e a tutti i partiti che hanno avuto un incremento”. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio in conferenza stampa al Mise.“Ho sentito Giuseppe Conte, abbiamo deciso di convocare il prima possibile un vertice di ...

Europee - Di Maio : Sono andate male - ma nessuno mi ha chieSto dimissioni : "nessuno ha chiesto le mie dimissioni", spiega Di Maio parlando della sua posizione all'interno del M5s. Luigi Di Maio commenta l'esito delle elezioni Europee, riconoscendo la sconfitta del Movimento 5 Stelle e assicurando che nessuno ha chiesto le sue dimissioni da capo politico. Annunciando di aver chiesto un vertice di governo al presidente del Consiglio Conte, Di Maio annuncia anche l'inizio della fase di riorganizzazione del M5s.

F1 - GP Monaco 2019 : quando la Ferrari si fa male da sola. Il patatrac del Q1 - l’eliminazione di Leclerc e il quarto poSto di Vettel : Le qualifiche del GP di Monaco 2019 di F1 scivolano via con l’ennesima mesta immagine di questo inizio di stagione della Ferrari, un Charles Leclerc incredulo che scuote a ripetizione la testa a pochi secondi dalla fine della prima fase, eliminato. Tanti son i fattori che possono essere chiamati in causa in una disfatta di tale portata ma alla fine tutti riconducono a una gestione scellerata da parte del muretto che in questi primi GP del ...

Roberto BattiSton - dalla revoca all'Asi alla corsa per l'Europarlamento : "I sovranismi fanno male alla scienza" : “I sovranismi fanno male alla scienza, che necessita collaborazione e complessità. Mentre fanno solo gli interessi di Usa, Cina e Russia che vogliono la frammentazione dell’Europa, per avere tutto il bottino”. Propone un “nuovo patto tra politica e scienza”, Roberto Battiston, fisico e già presidente dell’Agenzia spaziale italiana, ora candidato nel Pd a queste europee, il secondo italiano a ...

Vincenzo De Luca (Pd) : “Non è questa l’Italia che sognava Falcone - Sto male pensando a come si è ridotta” : “C’è da stare male, da soffrire se pensiamo a che cosa si è ridotto il nostro paese e a quanto sia lontana quest’Italia dall’Italia che sognava Giovanni Falcone, l’Italia della civiltà, dei diritti, della legalità”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, in un video diffuso sul proprio profilo Facebook nel giorno dell’anniversario della strage di Capaci. “Noi ...

Formula 1 – Verstappen - i progressi del motore Honda e la… maturità : “Sto invecchiando - è normale fare esperienza” : Max Verstappen punta al podio al Gp di Monaco: le parole dell’olandese della Red Bull alla vigilia del sesto appuntamento della stagione 2019 di Formula 1 Uno dei weekend di gara più affascinanti del calendario è ormai alle porte: i piloti di Formula 1, in lutto per la scomparsa di Niki Lauda, sono pronti per dare il via ufficiale al Gp di Monaco. Come da tradizione, i campioni delle quattro ruote sono stati protagonisti oggi, di ...

Duisburg - Linea di Sangue - Enzo Monteleone a Blogo : "La Storia di questa strage arriva forte. Ne Il Capo dei Capi c'era bene e male - raccontare solo la mafia non è un bel servizio" : Enzo Monteleone è il regista di Duisburg - Linea di Sangue, film tv di Rai 1 dedicato alla strage di Duisburg del 2007, che andrà in onda questa sera, mercoledì 22 maggio 2019.Noi di TvBlog abbiamo intervistato il regista in occasione della conferenza stampa di presentazione del film tv.prosegui la letturaDuisburg - Linea di Sangue, Enzo Monteleone a Blogo: "La storia di questa strage arriva forte. Ne Il Capo dei Capi c'era bene e male, ...

Caso Pamela Prati - Eliana Michelazzo : "Sto male". Georgette Polizzi : "La verità - quella vera - deve ancora arrivare..." : Nelle ultime ore, attorno alla sedicesima edizione del Grande Fratello, è esploso il Caso Eliana Michelazzo, una delle due agenti di Pamela Prati, protagonista del gossip delle ultime settimane "grazie" al matrimonio, annunciato ufficialmente e successivamente rinviato, tra la showgirl sarda e il sedicente imprenditore Mark Caltagirone.La Michelazzo, in un'intervista registrata per la nuova puntata di Live - Non è la D'Urso, che andrà in ...

Il Maleducato di Antonio Maggio è un racconto amaro dietro la maschera del pop (audio e teSto) : Se c'è una cosa che un cantautore ispirato sa fare è mascherare l'inquietudine con accordi in Maggiore, quasi per farci meno male, e Il Maleducato di Antonio Di Maggio fa proprio questo. L'autore pugliese di Amore Pop è ritornato dopo due anni di silenzio. Ciò che troviamo in lui, in questo ritorno, è la grande voglia di farci ascoltare uno spaccato dell'esistenza di chi non ha più vent'anni, ma senza dare vita alla solita lagna straziante fatta ...

Eliana Michelazzo rompe il silenzio : "Sto male". E la Aicos Management sparisce dalla bio : La manager di Pamela Prati cancella dai social i riferimenti alla società aperta con Pamela Perricciolo

Autonomia - Di Maio : “TeSto scritto male - da migliorare. Hanno fretta? Lega vuole nascondere i suoi scandali di corruzione” : Non ci sono solo la campagna elettorale per le Europee e il decreto Sicurezza bis a dividere i soci di governo. Uno dei nodi su cui Lega e M5s non riescono a trovare un’intesa è quello dell’Autonomia: determinante per il Carroccio, da rimandare il più possibile per il M5s. “Mi sembra strano che ci sia urgenza”, ha commentato il vicepremier M5s Luigi Di Maio con i giornalisti a Como, “che si debbano portare in cdm ...

Giannini : “De Rossi? Ci sono rimaSto male. Sul futuro allenatore della Roma…” : “Il caso De Rossi? sono rimasto male come tutti. La tempistica e i modi sono stati sbagliati per un uomo come Daniele che ha messo sempre davanti a tutto l’attaccamento alla maglia giallorossa. E’ normale vedere oggi manifestazioni di affetto per lui e contestazioni per la società. Per l’ultima gara di De Rossi mi aspetto un grandissimo saluto della città per un grande calciatore, un grande uomo e un grande ...