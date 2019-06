Statali a casa | tagli | tasse e vendite La cura greca che l' Ue vuole per noi

affaritaliani

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Il "falco" tedesco Gunther Oettinger, commissario Ue al bilancio, propone per l'Italia la ricetta. Il ministro del Tesoro Giovanni Tria rispedisce al mittente il suggerimento notando come non sia possibile accostare due economie così diverse. Tria ha ragione, ma non evidenzia fino in fondo che quella applicata ad Atene fu una "letale". Dopo dieci anni, di cui otto passati in recessione dura, la Grecia ha un Pil che è una frazione di quello di partenza e nonostante continuialle pensioni, privatizzazioni, tassazioni sugli immobili e licenziamenti che hanno consentito avanzi primari vede ancora il debito/pil al 181,1% (contro il 132,2% italiano). Se questa è l'unica soluzione alla crisi italiana, agli italiani non resterebbe che lasciare il paese sinchè sono in tempo Segui su affaritaliani.it

