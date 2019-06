Star allo Specchio | il make-up da Tik Tok di Marta Losito

De Laurentiis ha provato ad acquiStare il club giallorosso. Questo il comunicato ufficiale della Roma : La Roma smentisce le voci di mercato su un possibile acquisto e cessione del club L’A.S. Roma sul proprio sito ufficiale, ha smentito la notizia di Repubblica di stamane, riguardo al passato, quando ci furono vari interessamenti da parte di terzi ad acquistare il club giallorosso e tra questi c’era anche Aurelio De Laurentiis. Di seguito il testo del comunicato stilato dalla dirigenza Romanista: “Contrariamente ...

Teatro alla Scala - nuova stagione con le Star : dalla Prima con la Netrebko in Tosca a un “Ballo” versione Salvatores. Fino al compleanno di Beethoven : Il Teatro alla Scala come Castel Sant’Angelo: la prossima stagione del tempio della lirica si aprirà con la Tosca, opera di Giacomo Puccini ambientata a Roma, ai tempi della battaglia di Marengo. L’allestimento porta la firma di Davide Livermore, con la superstar Anna Netrebko nel ruolo della protagonista. Sul podio, il direttore musicale Riccardo Chailly, che promette un’edizione “molto vicina a quella di Puccini”, come ormai ...

Panchina Juventus - il tecnico allontana i bianconeri : “Voglio reStare” : Panchina Juventus – Tanti sono i nomi per il successore di Allegri, da Pochettino a Guardiola, fino a Sarri. I tifosi si dividono, i media ogni giorno danno uno di loro in vantaggio. Nelle ultime ore addirittura si dava per fatto l’arrivo di Guardiola, mentre Paratici era a Londra. Ma da uno dei candidati più […] More

Panchina Juventus - il tecnico allontana i bianconeri : “Voglio reStare” : Panchina Juventus – Tanti sono i nomi per il successore di Allegri, da Pochettino a Guardiola, fino a Sarri. I tifosi si dividono, i media ogni giorno danno uno di loro in vantaggio. Nelle ultime ore addirittura si dava per fatto l’arrivo di Guardiola, mentre Paratici era a Londra. Ma da uno dei candidati più […] More

SpaceX ha portato in orbita i primi 60 satelliti del suo progetto Starlink per trasmettere Internet dallo Spazio : La compagnia spaziale privata SpaceX ha portato in orbita i primi 60 satelliti sperimentali di Starlink, il suo ambizioso progetto per costruire una costellazione di migliaia di satelliti intorno alla Terra per trasmettere Internet, raggiungendo i luoghi dove è troppo

Star allo Specchio : il trucco (illuminato) di Ludovica Bizzaglia : Ha solo 23 anni, li ha compiuti il 23 maggio, ma ha una vita pienissima. Ludovica Bizzaglia è un’attrice, l’abbiamo vista in fiction come «Un’altra vita» accanto a Vanessa Incontrada, «Immaturi» e di recente nella serie cult «Un posto al sole» e in film come «Sharm el Sheik» e «Natale al Sud». È una influencer, con oltre 750mila followers su Instagram, cha parla di femminismo, di girl power e di accettazione usando ...

Ashley Massaro - è morta l’ex Star del Wrestling e modella di Playboy : è giallo sulle cause della morte : È morta a 39 anni l’ex star del Wrestling e modella di Playboy Ashley Massaro. Ancora non si conoscono le cause della morte: il Suffolk Country Medical Examiner di New York ha rivelato che la donna ha avuto un malore mentre si trovava nella sua abitazione di Smithtown ed è stata trasportata d’urgenza in ospedale poco prima delle 6 del mattino: lì è deceduta poco dopo il ricovero. A dare l’annuncio della sua scomparsa è stata ...

Star allo Specchio : trucco - onde e workout alla Cristina Marino : È la fidanzata di Luca Argentero, ma è anche molto di più. L’esplosiva Cristina Marino, 28 anni, attrice e fitness lover, per la nostra video rubrica di bellezza si è rivelata una beauty coach a 360 gradi. È partita da un tutorial make-up per arrivare a realizzare onde da angelo di Victoria’s Secret e concluso la nostra sessione con due esercizi che garantiscono glutei di marmo come i suoi

NBA – Warriors - Steve Kerr allontana le voci di mercato : “Klay Thompson vuole reStare e lo vogliamo anche noi” : Steve Kerr, coach dei Golden State Warriors, allontana le possibili voci di una partenza di Klay Thompson dalla franchigia della Baia In estate i Golden State Warriors potrebbero doversi abituare all’idea di smontare, almeno in parte, la ‘Death Lineup’ che li ha resi imbattibili negli ultimi anni. Dato come molto probabile l’addio di Kevin Durant, con i New York Knicks in pole per il suo arrivo, resta da chiarire la situazione lagata a ...

Roma - Pallotta si scaglia contro le radio capitoline : “Starebbero a raccontare cazzate per tutto il giorno” : Il presidente del club giallorosso non ha usato mezzi termini per pungere le radio Romane, sottolineando la sua voglia di vederle chiudere James Pallotta non perde occasione per far parlare di sè, questa volta attaccando le radio Romane colpevoli, secondo il presidente della Roma, di parlare solo ed esclusivamente di calcio. LaPresse/Alfredo Falcone Un attacco diretto, arrivato dal palco dello ‘Sport Decision Makers Summit‘, ...

Sarri allontana la Roma : “Voglio reStare al Chelsea” : Maurizio Sarri allontana la Roma dal suo percorso professionale. "Come ho sempre detto, voglio restare - afferma l'ex tecnico del Napoli alla vigilia della sfida di Europa League con l'Eintracht - Il mio obiettivo è quello di restare nel calcio inglese: mi piace molto, così come l'atmosfera negli stadi. Quindi, se posso farlo, voglio rimanere qui". Quel breve inciso ("Se posso farlo") lascia speranze ai giallorossi anche se la conferma del ...

Sarri allontana la Roma : "Voglio reStare al Chelsea" : Domani c'è Chelsea -Eintracht, i Blues si giocano la finale di Europa League ma gran parte della conferenza stampa della vigilia verte sul futuro di Maurizio Sarri . L'allenatore ha risposto così a ...

Lo spettro del caos e della mala gestione del denaro fa capolino dietro allo sviluppo senza fine di Star Citizen : Lo sviluppo di Star Citizen, titolo di Cloud Imperium Games, si protrae da ben otto anni con un totale di 288 milioni di dollari raccolti, e nonostante tutto questo la fine non sembra essere ancora vicina, riporta Gamesindustry.Stando a quanto si evince da un resoconto stilato da Forbes, sembrerebbe che la causa possa ricercarsi in una cattiva gestione del denaro, in pratiche di leadership poco chiare e in un mix di entrambi questi fattori.Star ...

Roma - Allegri su Conte : il tecnico bianconero vuole reStare alla Juve e fa felice Pallotta : Come se non bastasse Conte, ecco anche l'emiro. Di questi tempi la Roma, sempre all'inseguimento del 4° posto, non si fa mancare niente. Così si distrae, anche piacevolmente, guardando oltre il ...