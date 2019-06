Sony non si allontanerà mai da titoli story based

eurogamer

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Quando pensiamo aci vengono subito in mente Uncharted 4, Horizon Zero Dawn, Spider-Man e God of War, solo per citare irecenti più blasonati. La caratteristica che accomuna questi giochi è quella di essere lunghe esperienze single player, e se siete appassionati di questo genere dici sono ottime notizie per voi.Il CEO di PlayStation, Jim Ryan, ha infatti dichiarato checontinuerà a realizzare esperienze single player nonstante i giochi come servizio, se fatti bene, continueranno a diventare sempre più popolari, riporta Thesixthaxis."Non abbiamo mai avuto un successo più grande di quello riscontrato con in nostri giochi basati sulla narrativa che abbiamo ora. Siamo contenti di questo, e si tratta sicuramente di un genere dida cui non ci allontaneremo mai", queste le parole del CEO di PlayStation. Jim Ryan ha inoltre dichiarato come l'intento della ...

