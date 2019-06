Sondaggi politici SWG | come cambia l’elettorato dei partiti dopo le elezioni

Sondaggi politici Demopolis : gli italiani promuovono il discorso di Conte : Sondaggi politici Demopolis: gli italiani promuovono il discorso di Conte L’esperienza del governo Conte deve proseguire. A dirlo è la maggioranza degli italiani (51%) secondo un Sondaggio dell’istituto Demopolis condotto per Otto e Mezzo. Il 31% di essi chiede all’esecutivo di continuare a lavorare senza cambiare nulla. Il 20% vuole invece una ridefinizione della squadra di governo. C’è anche una quota importante ...

Sondaggi politici Noto : dimissioni Conte - ci crede solo un terzo degli italiani : Sondaggi politici Noto: dimissioni Conte, ci crede solo un terzo degli italiani Il penultimatum di Conte è una pistola scarica secondo la maggioranza degli italiani intervistati in un Sondaggio Noto per Cartabianca. Il 56%, infatti, è convinto che alla fine il premier non si dimetterà mentre continueranno le schermaglie politiche tra i due alleati rivali, Salvini e Di Maio. Un terzo degli italiani crede invece alla minaccia ...

Sondaggi politici Noto : il governo continui a lavorare : Sondaggi politici Noto: il governo continui a lavorare Rimettete a posto i cocci, stringetevi la mano e continuate a governare. È questa l’indicazione che arriva dalla maggioranza degli italiani ai contraenti del governo giallo verde secondo un Sondaggio dell’istituto Noto per QN. Sondaggi politici Noto: no ad un ritorno alle urne Le elezioni europee hanno scavato un solco tra le due anime dell’esecutivo Conte. Luigi ...

Sondaggi politici Ipsos : M5S - i perché della sconfitta elettorale : Sondaggi politici Ipsos: M5S, i perché della sconfitta elettorale L’esito delle elezioni europee ha ribaltato i rapporti di forza all’interno del governo giallo verde. L’agenda dettata da Salvini con i provvedimenti da approvare (decreto sicurezza bis, flat tax, autonomia differenziata) e gli abbozzamenti pentastellati sono lì a dimostrarlo. Sondaggi politici Ipsos: il premier vuole chiarezza A metter chiarezza sullo ...

Sondaggi politici elettorali post europee 2019 : ultimi dati M5S-Pd e Lega : Sondaggi politici elettorali post europee 2019: ultimi dati M5S-Pd e Lega Ad una settimana dalle Elezioni europee, gli istituti ritornano a sondare le intenzioni di voto; queste ultime rispecchiano i rapporti di forza decretati dal risultato fuoriuscito delle urne il 26 maggio. Le intenzioni di voto In questo senso è indicativo l’ultimo Sondaggio Winpoll: la Lega cresce rispetto al dato delle europee e vola sopra il 36,3%; sul dato ...

Sondaggi elettorali e politici - come si fanno gli exit poll per Piepoli : Sondaggi elettorali e politici, come si fanno gli exit poll per Piepoli Ogni volta che si tengono delle elezioni, alla chiusura delle urne, gli istituti demoscopici licenziano uno o più exit poll prima di passare alle proiezioni sui dati reali. Le ultime Europee non si sono sottratte a questo rito. D’altra parte, questo strumento è ormai messo in discussione da più parti: sono davvero attendibili? Sondaggi elettorali: cos’è un exit ...

Sondaggi politici - come ha votato chi si dice di destra - di sinistra - di centro : Sondaggi politici, come ha votato chi si dice di destra, di sinistra, di centro Sappiamo bene chi ha vinto le ultime elezioni europee, la Lega, chi le ha perse, principalmente in Movimento 5 Stelle, e come ora cambiano gli equilibri, ma è interessante verificare come si collocano gli elettori dei partiti sull’asse destra-sinistra, e soprattutto chi si dice di sinistra, o centrosinistra, o destra, o centro, a chi si è affidato nelle ...

Sondaggi politici EMG - per i pentastellati il governo deve andare avanti : Sondaggi politici EMG, per i pentastellati il governo deve andare avanti Le elezioni europee hanno colpito più duramente di altri il Movimento 5 Stelle. Ed è questo il partito che è sotto i riflettori, anche a quelli dei Sondaggisti. Che ora indagano il mood degli elettori pentastellati. I quali tuttavia non paiono volere dei grossi cambiamenti, nè al governo, nè nella leadership del loro partito. È quanto appura EMG con alcuni Sondaggi ...

Sondaggi politici Index : elettori M5S “Governo vada avanti” : Sondaggi politici Index: elettori M5S “Governo vada avanti” Il popolo pentastellato, attraverso la piattaforma Rousseau, si è espresso: Luigi Di Maio deve restare a capo del Movimento 5 Stelle. Eppure sul tema gli italiani si sono divisi come si evince da un Sondaggio Index per Piazza Pulita: il 48,7% vedrebbe di buon occhio le dimissioni del capo politico dei Cinque Stelle, il 45,9% è invece di parere contrario. Incassata la ...

Sondaggi politici Tecnè : europee - l’analisi dei flussi di voto : Sondaggi politici Tecnè: europee, l’analisi dei flussi di voto L’analisi dei flussi di voto alle europee condotta da Tecnè non si discosta più di tanto da quelle effettuate da altri istituti demoscopici. Vengono certificati i 9 milioni di voti presi dalla Lega che rispetto alle Politiche del 2018 è l’unica ad aver mantenuto un alto tasso di fedeltà del proprio elettorato (83%). Sondaggi politici Tecnè: la forza di ...

Sondaggi politici Swg : analisi flussi di voto a Bari - Firenze e Piemonte : Sondaggi politici Swg: analisi flussi di voto a Bari, Firenze e Piemonte Non solo europee. Swg ha condotto un’analisi dei flussi di voto anche per le regionali in Piemonte e le comunali a Firenze e Bari. Partiamo da quest’ultime che hanno visto trionfare i due sindaci uscenti di centrosinistra, rispettivamente Dario Nardella e Antonio De Caro. Sondaggi politici Swg: l’analisi dei flussi a Firenze A Firenze, la ...

Sondaggi politici - Pagnoncelli smentisce Renzi : 'Per gli italiani Salvini durerà di più' : Salvini e Renzi condividono il nome di battesimo e poco altro. Tra queste note "comuni" c'è però la capacità di aver raggiunto risultati lusinghieri alla guida del proprio partito. In molti ricorderanno come il Partito Democratico, nella primissima fase della leadership dell'ex Sindaco di Firenze, ebbe una vera e propria impennata che lo portò, alle scorse europee, fino a superare il 40%. Un risultato eccezionale, almeno quanto il 34% della Lega ...