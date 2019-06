Sollevamento pesi | Mondiali juniores 2019 | Alessia Durante fuori dalle medaglie | prova

Sollevamento pesi - Mondiali juniores 2019 : la cinese Guifang Liao domina nei 64 kg femminili - oro anche alle Samoa : Quarta giornata di gare a Suva, nelle Fiji, dove sono in corso i Mondiali juniores di Sollevamento pesi 2019, aperti nella primissima mattinata italiana dal dominio della cinese Guifang Liao nella categoria dei 64 kg femminili, con l’asiatica capace di conquistare il primo oro nello strappo, sollevando 102 kg al secondo tentativo. Seconda piazza per l’ecuadoriana Angie Palacios, con 101 kg, mentre il bronzo va alla turca Nuray ...

Sollevamento pesi - Mondiali Juniores 2019 : Lucrezia Magistris è quinta con il record personale nei -55 kg - Cina in trionfo al femminile : La terza giornata dei Campionati del Mondo Junior 2019 di Sollevamento pesi si è chiusa con l’Italia a secco di medaglie al termine delle tre finali previste dal programma odierno a Suva, capitale delle Fiji. L’unica atleta azzurra in gara, Lucrezia Magistris, era impegnata nella categoria -55 kg con l’obiettivo di migliorare il proprio record personale per accumulare punti pesantissimi nel ranking di qualificazione olimpica a ...

Sollevamento pesi - Mondiali juniores 2019 : Giulia Imperio di bronzo nei -49 kg - quinto Davide Ruiu : Seconda giornata di gare a Suva (Fiji), dove sono in corso i Mondiali juniores di Sollevamento pesi 2019, e ancora Italia sul podio, con Giulia Imperio che è riuscita ad aggiudicarsi la medaglia di bronzo nello strappo, per quanto riguarda la categoria dei 49 kg femminili. L’azzurra, capace di migliorarsi dai 70 kg d’ingresso ai 75 kg finali, si è dovuta arrendere solamente alla cinese Zhao Jinhong, oro con 81 kg nel mezzo di due ...

Sollevamento pesi - Mondiali juniores 2019 : Sergio Massidda d’oro! Successo strepitoso per l’azzurro - tre ori anche per il Vietnam : Arrivano buone notizie da Suva (Fiji), dove i Mondiali juniores di Sollevamento pesi 2019 hanno visto trionfare nella prima giornata l’azzurro Sergio Massidda nella categoria dei 55kg maschili, per quello che il primo metallo pesante della storia in una rassegna under-20. Un Successo strepitoso quello del classe 2002, più giovane rispetto ai principali rivali, tra cui il giapponese Yuto Yamaguchi, e che proprio con il nipponico ha dato ...

Sollevamento pesi - Mondiali Juniores 2019 : Italia a Suva per stupire - Sergio Massidda e Davide Ruiu le punte di diamante : Siamo sempre più vicini al via dell’edizione 2019 dei Mondiali di Sollevamento pesi della categoria Juniores, riservata agli atleti dal 1999 in poi, con i migliori talenti che si affronteranno dal primo all’otto giugno in quel di Suva, nelle Fiji, in una cornice molto suggestiva. Tanti i talenti presenti alla rassegna, dove l’Italia potrà giocarsi le sue fiches attraverso potenze continentali come Sergio Massidda nei 55kg ...

Sollevamento pesi - Mondiali juniores 2019 : cinque azzurrini in gara a Suva. Ruiu e Magistris cercano punti per le Olimpiadi : A Suva, Isole Fiji, scatteranno sabato 1 giugno i Mondiali juniores di Sollevamento pesi: in gara per l’Italia cinque azzurrini, ovvero Giulia Imperio, Lucrezia Magistris, Alessia Durante, Sergio Massidda e Davide Ruiu. Questa è la prima rassegna che cade nel secondo periodo di qualificazione olimpica, pass al quale puntano Magistris e Ruiu. Presenta così la competizione al sito federale il DT Sebastiano Corbu: “Gli atleti che vanno ...

Sollevamento pesi – L’Italia in pedana ai Mondiali per le qualificazioni delle Olimpiadi di Tokyo 2020 : Pesi: Mondiali, azzurri in pedana per le qualificazioni a Tokyo 2020 Inizieranno sabato primo giugno i Mondiali juniores di Pesistica olimpica, che quest’anno si svolgeranno a Suva, capitale delle isole Fiji. Il direttore tecnico Sebastiano Corbu, accompagnato dai tecnici Pietro Roca, Giulia De Girolamo e Alessandro Spinelli, si presenta all’appuntamento con 5 atleti: Giulia Imperio, Lucrezia Magistris, Alessia Durante, Sergio ...

Sollevamento pesi - Europei 2019 : l’Italia si conferma nell’elité continentale - ma per Tokyo serve una marcia in più : Si è appena conclusa l’edizione 2019 degli Europei di Sollevamento pesi, che in quel di Batumi (Georgia) hanno visto l’Italia grande protagonista, attraverso ben 10 medaglie, delle quali cinque d’oro, per una sesta posizione nel medagliere che ha confermato la buona tradizione del movimento del Bel Paese. Tra gli uomini, infatti, è arrivato l’undicesimo titolo di Mirco Scarantino, autentico fuoriclasse, che con buone ...

Sollevamento pesi - Europei 2019 : Simon Martirosyan si impone nettamente nei -109 kg - sul podio anche Aramnau e Bochkov : Ultima giornata dei Campionati Europei 2019 di Sollevamento pesi che regala al pubblico di Batumi una parata di stelle e di fuoriclasse assoluti delle categorie pesanti della disciplina, tra cui il campione del mondo in carica dei -109 kg Simon Martirosyan. L’armeno classe 1997 ha sbaragliato la concorrenza anche in Georgia, laureandosi campione continentale per la seconda volta in carriera (la prima risale al 2017 nei 105 kg) e ...

Sollevamento pesi - Europei 2019 : l’ucraino Dmytro Chumak trionfa nei -102 kg maschili - rammarico per l’armeno Samvel Gasparyan : Ultima giornata di gare negli Europei di Sollevamento pesi 2019 in corso a Batumi (Georgia), che si è aperta nel segno dell’ucraino Dmytro Chumak, protagonista assoluto nella categoria dei 102 kg, attraverso tre medaglie d’oro. Il primo successo è arrivato infatti nello slancio, totalizzando la miglior misura già dopo il primo tentativo a 171 kg, migliorandosi poi a 175 kg nel corso della terza prova, imponendosi davanti al ...

Sollevamento pesi - Europei 2019 : il bielorusso Yauheni Tsikhantsou domina nei -96 kg maschili con tre ori : Si è chiusa sotto il segno della Bielorussia la penultima giornata degli Europei di Sollevamento pesi 2019, con il classe ’98 Yauheni Tsikhantsou che si è imposto nella categoria dei -96 kg maschili, al termine di un vero e proprio dominio, iniziato con la gara di strappo, vinta già al secondo tentativo con la misura di 174 kg, incrementato poi con la valida a 178 kg. Secondo posto per il georgiano padrone di casa Anton Pliesnoi che si è ...

Sollevamento pesi - Europei 2019 : dominio russo nei -87 kg femminili - trionfa Paskhina davanti a Mstieva : La seconda finale del programma della settima giornata dei Campionati Europei 2019 di Sollevamento pesi ha riservato al pubblico di Batumi (Georgia) un dominio incontrastato della Russia nei -87 kg femminili con Kseniia Paskhina e Diana Mstieva che si sono contese il titolo continentale fino all’ultima alzata. Alla fine ha trionfato Paskhina con un totale di 242 kg, frutto di uno strappo da 110 e di uno slancio da 132 kg che le hanno ...

Si spezza un braccio in più punti durante l'esercizio di Sollevamento pesi : Un incidente terribile, che probabilmente porrà fine alla sua carriera di sollevatrice di pesi. Gaelle Nayo Ketchanke ha subito fratture multiple del braccio mentre tentava di sollevare 110 kg (243 libbre) al campionato europeo di Batumi, Georgia, con la tecnica dello strappo. L'atleta 31enne gareggiava nella categoria femminile da 76 kg, stava sollevando il peso quando il braccio sinistro si è ...

Sollevamento pesi - Europei 2019 : Eleni Konstantinidi si impone con due ori nella gara -81 kg femminili : Prima finale di giornata a Batumi (Georgia), dove sono in corso gli Europei gli Sollevamento pesi 2019, in cui si è da poco conclusa la gara dei -81 kg femminili, aperta dalla vittoria nello strappo della belga Anna Vanbellinghen, capace di iniziare correttamente a 98 kg, per poi migliorarsi sino ai 103 kg, uno in più della tedesca Nina Schroth, con il podio chiuso dalla greca Eleni Konstantinidi, che fallisce un tentativo a 100 kg, chiudendo ...