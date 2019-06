Sinisa Mihajlovic rimane a Bologna | c’è il rinnovo

Il capolavoro di Sinisa Mihajlovic : il suo Bologna ottiene 32 punti in 17 partite : Sinisa Mihajlovic magistrale. Il suo Bologna chiude in bellezza il campionato di Serie A. I felsinei battono 3-2 il Napoli.

Milan-Bologna - Sinisa Mihajlovic chiede calma : “ancora non siamo salvi” : Bologna, Sinisa Mihajlovic ha parlato alla vigilia della gara contro il Milan che si giocherà in posticipo lunedì sera “Non abbiamo ancora fatto nulla, ci manca l’ultimo scatto. Domani abbiamo la possibilità di ottenere la salvezza. Il Milan è una squadra molto forte, è vero, non stanno passando un buon momento ma hanno giocatori che ci possono mettere in difficoltà. Noi dovremo fare la nostra partita“. L’allenatore ...