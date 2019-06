Silvio Berlusconi | “La crisi di governo è inevitabile | ora voglio una federazione di

Silvio Berlusconi - il sondaggio Swg per Mentana è un incubo : quanto perde in 7 giorni - quasi sorpasso Meloni : Per Forza Italia non sembra esserci futuro. Parola di sondaggio Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana, che certifica il quasi avvenuto sorpasso di Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni sul partito di Silvio Berlusconi. A una settimana dalle elezioni europee, preso atto del volo apparentemente incontenibil

Conte si faccia da parte - siamo pronti a elezioni! Silvio Berlusconi chiede di tornare al voto : Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, chiede di poter tornare al voto dopo l'ultimatum del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ai suoi vice, Luigi Di Maio e Matteo Salvini. L'europarlamentare azzurro chiede a Conte di "farsi da parte" per provare a formare una nuova maggioranza di centrodestra o tornare al voto con "il centrodestra unito".

Giovanni Toti lascia Forza Italia - colpo per Silvio Berlusconi : ecco chi segue il governatore : Il dado è tratto, lo strappo è compiuto: dopo mesi di polemiche e cannoneggiamento con Silvio Berlusconi, Giovanni Toti è a un passo dal lasciare Forza Italia per fondare un suo movimento. Anche nella mattinata di lunedì 3 maggio, il governatore della Liguria ha spiegato che "affiancheremo all'amico

Silvio Berlusconi al capolinea - Luigi Bisignani : la frase di Niccolò Ghedini che segna la fine di Forza Italia : Secondo Luigi Bisignani, con le elezioni anticipate che si profilano, "la vera implosione, ancor più che tra i 5 Stelle, avverrà nelle file di Forza Italia". Lo scrive in un intervento pubblicato su Il Tempo, dove spiega che "non è più una questione tra prime donne e colonnelli, ma un moto di protes

Giorgia Meloni - replica agli attacchi di Silvio Berlusconi : "Baby sitter di Fiorello?" - scontro totale : Silvio Berlusconi dall'ufficio di presidenza a Palazzo Grazioli annuncia per l'autunno un congresso nazionale per decidere linea politica, programmi e gruppo dirigente di Forza Italia. E conferma di essere e restare lui il leader del partito: "Non sono rincog***nito, basta beghe interne". Ma secondo

Silvio Berlusconi rivoluziona Forza Italia - bomba di Dagospia : che testa fa saltare - chi lancia premier : Indiscreto da Arcore, rilanciato da Dagospia. Si parla delle strategie di Silvio Berlusconi in vista delle elezioni politiche, che in ogni caso si avvicinano: gli orizzonti temporali del governo gialloverde, infatti, appaiono ridottissimi. Il Cav, in prima persona, ha deciso di impegnarsi in Europa.

Silvio Berlusconi durissimo contro Giorgia Meloni : "Ma si ricorda quando Gianfranco Fini..." : Dopo le elezioni Europee, acque agitatissime in Forza Italia, con richieste che si levano da più parti circa una "revisione" al partito. Si pensi alle istanze avanzate da Giovanni Toti, o alle dimissioni di Maria Stella Gelmini. Il partito è polarizzato, diverse le anime: i fedelissimi del Cav, gli

Ma io rimango alla guida! Silvio Berlusconi lancia il congresso di Forza Italia in autunno : Dopo la delusione elettorale, Silvio Berlusconi prova a rilanciare Forza Italia con un congresso che si terrà in autunno. Ma la guida del partito, annuncia lo stesso ex presidente del Consiglio, rimarrà saldamente nelle sue mani: "Ci saranno presto elezioni nazionali, noi ci stiamo preparando a un rinnovamento che parta da giovani e ottimi amministratori che abbiamo nel territorio".

Silvio Berlusconi - terremoto dentro Forza Italia : Mariastella Gelmini si dimette : terremoto dentro Forza Italia dopo il disastro alle elezioni europee: Mariastella Gelmini si è dimessa da coordinatrice azzurra in Lombardia. Dimissioni già rimesse, dalla stessa, nelle mani del presidente Silvio Berlusconi quando era stata eletta capogruppo del partito alla Camera. Leggi anche: Ber

Gerry Scotti rivela : “Mi hanno salvato i pannolini”. Poi la frase su Silvio Berlusconi : “Quando scese in campo…” : “Un giorno mi sono guardato allo specchio e ho detto: ‘Gerry, se questa libertà te la devi guadagnare a furia di pannolini e cracker da pubblicizzare, va bene così. Ti vorranno sempre, per quello. E i pannolini ti salveranno la vita‘”. A rivelarlo in un’intervista a Repubblica è stato Gerry Scotti, che si è raccontato a 360 gradi ripercorrendo la sua carriera a Mediaset. “Avevo detto ‘a 60 anni ...

Mediaset - la rivelazione di Gerry Scotti su Silvio Berlusconi : "Quando scese in campo..." : Gerry Scotti si racconta a tutto tondo in una intervista a Repubblica. L'amato showman, al timone di Striscia la notizia, parla dei quiz, di Antonio Ricci, della carriera e della politica. Alla domanda su Silvio Berlusconi, risponde: "E che gli vuoi dire? Ha fatto tutto, ha cambiato la politica, a q

Silvio Berlusconi - la botta più dura : dove Giorgia Meloni ha sorpassato Forza Italia : Doppio sorpasso per Silvio Berlusconi. Non solo la Lega e Matteo Salvini sono arrivati davanti a Forza Italia alle elezioni europee di domenica, ma anche Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia sono riusciti a scalare gli azzurri. È accaduto in due regioni importanti, Friuli-Venezia Giulia e Veneto, segn

Vittorio Feltri a cuore aperto su Silvio Berlusconi : "Lo conosco da 25 anni - cosa dovete sapere" : Poi c'è Berlusconi. Sembrava destinato all'estinzione. E invece è ancora lì con il suo quasi 9 per cento che gli consente di recitare un ruolo importante nella politica. È un miracolo ed è impossibile ignorarlo. Ha avuto guai di salute a raffica, pareva finito, stanco, privo di energie e ciò era pre

Mediaset - l'ultimo colpaccio di Pier Silvio Berlusconi : "Scelta di lungo periodo" - su cosa ha messo le mani : Si muove Pier Silvio Berlusconi. l'ultimo affare? Mediaset acquista il 9,6% del capitale sociale del broadcaster tedesco ProSiebenSat.1 Media, corrispondente a diritti di voto fino al 9,9% del capitale votante, escludendo le azioni proprie. L'operazione è stata resa nota dal Biscione, che sottolinea