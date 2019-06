Sicilia | scossa di terremoto nel messinese | epicentro sui Nebrodi

Terremoto - paura in Sicilia : scossa sull’Etna - epicentro in provincia di Catania [MAPPE e DATI] : Una scossa di Terremoto è stata registrata poco fa in Sicilia. La scossa, di magnitudo 2.8, si è verificata alle ore 15:05. Il sisma è stato localizzato con epicentro a Zafferana Etnea, in provincia di Catania, sull’Etna. L’ipocentro è stato localizzato a 5.1 Km di profondità. paura tra la popolazione, la scossa è stata avvertita sia nel comune dell’epicentro che nei comuni limitrofi, come Sant’Alfio, Giarre, Aci Catena, ...

Scossa di terremoto di 3.8 nella notte in Calabria : sentita fino in Sicilia : Una Scossa di terremoto di magnitudo 3.8 della scala Richter è stata registrata dalla Sala Sismica di Roma-Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) all'1:31 di quest'oggi, 27 maggio 2019, in Calabria. Il sisma, secondo quanto riportato dai dati ufficiali dell'isitituto, avrebbe avuto il suo esatto epicentro 3 chilometri a sud di San Pietro di Caridà, un piccolo comune che conta poco più di mille abitanti in provincia di Reggio ...

Terremoto Catania M 2.7/ INGV - epicentro a Paternò : scossa e paura in Sicilia : Un Terremoto di magnitudo 2.7 sulla scala Richter si è verificato poco fa in provincia di Catania, epicentro individuato a Paternò.

Terremoto Sicilia : ancora una scossa a Gangi - in provincia di Palermo [MAPPE e DATI] : Una nuova scossa di Terremoto è stata registrata poco fa in Sicilia. La scossa, di magnitudo 3.1, si è verificata alle ore 15:29. L’epicentro è stato localizzato a Gangi, in provincia di Palermo, mentre l’ipocentro a 8.3 Km di profondità. La scossa è stata localizzata all’interno del Parco Naturale delle Madonie, dove, negli ultimi due giorni, sono più di 8 i microsismi verificatesi. L'articolo Terremoto Sicilia: ancora una ...

Terremoto in Sicilia : scossa avvertita dalla popolazione - epicentro a Gangi [DATI e MAPPE] : Un Terremoto magnitudo ML 3.3 si è verificato a 4 km nord da Gangi (Palermo) alle 10:09:22 ad una profondità di 5 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Terremoto in Sicilia: scossa avvertita dalla popolazione, epicentro a Gangi [DATI e MAPPE] sembra essere il primo su Meteo Web.

Scossa di terremoto in Sicilia : epicentro nei pressi di Gangi (Palermo) : Una moderata Scossa di terremoto si è verificata alle 10.09 nel cuore della Sicilia. Dalle rilevazioni dell'INGV, si è trattato di un sisma di magnitudo 3.3 sulla scala Richter, avente epicentro...

Scossa di terremoto al largo di Calabria e Sicilia [DATI e MAPPE] : Un terremoto magnitudo ML 3.0 si è verificato al largo della costa calabrese e Siciliana alle 04:40:50 ad una profondità di 40 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Scossa di terremoto al largo di Calabria e Sicilia [DATI e MAPPE] sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto : ancora una scossa in Sicilia [MAPPE e DATI] : Una nuova scossa di Terremoto è stata registrata poco fa in Sicilia. La scossa, di magnitudo 2.9, si è verificata alle ore 20.18. L’epicentro è stato localizzato a Castelbuono, in provincia di Palermo, mentre l’ipocentro a 7.8 Km di profondità. Tra i comuni vicini all’epicentro vi è Cefalù, nota località turistica. Ieri sera una scossa era stata registrata invece nel Messinese, generando paura tra la popolazione. L'articolo ...

Scossa di terremoto in Sicilia : epicentro vicino Barcellona Pozzo di Gotto - nel messinese : Una Scossa di terremoto si è verificata nella tarda serata di oggi, esattamente alle ore 23.01, nella Sicilia orientale. Dalle rilevazioni dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia...

Sicilia - scossa di terremoto nel Catanese : paura per molte persone : Alle 21.14 di sabato 20 aprile, una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia nel Golfo di Catania, a 5 chilometri di profondità, nei ...

Terremoto a Catania - scossa al largo della costa Siciliana. «Sentito anche a Siracusa» : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata, alle 21.14, dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in mare al largo della costa a sud di Catania. Terremoto...

Terremoto - paura in Sicilia nella notte di Pasqua : scossa tra Catania e Siracusa : paura nella notte di Pasqua in Sicilia: alle 21:14 una scossa di Terremoto di magnitudo 3.3 ha colpito la costa jonica Siciliana, tra Catania e Siracusa. La scossa è stata distintamente avvertita dalla popolazione, anche perchè si è verificata in superficie, ad appena 5km di profondità. La scossa è stata distintamente avvertita anche a Carlentini, Lentini, Augusta, Giarre e in altri comuni del catanese e del Siracusano. L’area colpita dal ...