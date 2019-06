Sicilia | a Palermo il 205° annuale della fondazione dell' Arma dei Carabinieri

Palermo : Villino Favaloro sarà Museo Fotografia - Musumeci 'E' la Sicilia che mi piace' : Palermo, 30 mag.(AdnKronos) - Villino Favaloro, a piazza Virgilio, a Palermo, ospiterà presto il primo Museo regionale della Fotografia. Oggi pomeriggio il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha firmato l'avvio dei lavori di restauro dell'edificio liberty, finanziati con 1,7 milioni di

Sicilia : lavori su A29 - stanotte chiusa corsia sorpasso tra Tommaso Natale e Palermo : Palermo, 30 mag. (AdnKronos) - Rimarrà chiusa al traffico da questa sera alle 22 a domani, venerdì 31 maggio, alle 6 la corsia di sorpasso dell'autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, tra gli svincoli di Tommaso Natale e Palermo, in direzione del capoluogo. La chiusura, fa sapere Anas, è necessaria

Le mani dei boss sui parchi Siciliani. Blitz fra Palermo - Enna e Messina - 11 arresti : I mafiosi gestivano terreni sulle Madonie e sui Nebrodi e incassavano fondi europei per la gestione di aziende agricole

Meteo Sicilia - torna il maltempo : pioggia da Palermo a Ragusa : Nuova ondata di maltempo in Sicilia. Una circolazione di bassa pressione che si formerà nel Mediterraneo porterà pioggia e aria fredda

Diretta Inter Palermo Primavera/ Streaming video tv : sfida importante per i Siciliani : Diretta Inter Palermo Primavera: Streaming video e tv, quote e risultato live del match della trentesima giornata del campionato Primavera 1.

Palermo - Brahms e Sostakovich all'Orchestra sinfonica Siciliana : Palermo, 22 mag. (AdnKronos) - Ultimo concerto della 60ma stagione con altri due ottimi solisti al Politeama Garibaldi venerdì 24 alle ore 21 e sabato 25 maggio alle ore 17,30. L’Orchestra sinfonica siciliana sarà condotta dal direttore principale ospite, Evgeny Bushkov, con Sergej Krylov al violino

Palermo : fiumi di droga dalla Campania alla Sicilia - 19 arresti (2) : (AdnKronos) - A fornire la droga erano Giovanni Visiello e Savino Intagliatore che in più occasioni si sono spostati dalla Campania a Palermo per incontrare Di Maggio e Dragotto. Il ruolo di corriere del denaro per il pagamento delle fornitura era affidato a Pietro Morvillo che provvedeva anche alla

Palermo : fiumi di droga dalla Campania alla Sicilia - 19 arresti : Palermo, 21 mag. (AdnKronos) - La droga, soprattutto hashish e marijuana, arrivava dalla Campania e dalla Calabria a Palermo e da qui riempiva le principali piazze di spaccio del capoluogo ma anche delle altre province della Sicilia. Sono in tutto 19 le persone arrestate all'alba di oggi dalla poliz

Caso Palermo - Legacoop Sicilia : “al fianco della squadra e del Comune” : “Trent’anni fa quando il Palermo rischiava il fallimento, anche il movimento cooperativo contribuì entrando a far parte della compagine azionaria della squadra. Ciò che è accaduto in queste settimane non può che lasciare l’amaro in bocca e vederci nuovamente al fianco della squadra e del Comune, che sta verificando l’ipotesi di azioni legali per danno all’immagine della città”. Sono le dichiarazioni del ...

Circuito Wta torna a Palermo - aria di grande tennis in Sicilia : tennis. Sei anni dopo Palermo e la Sicilia tornano a respirare aria di grande tennis. Dal 20 al 28 luglio le migliori giocatrici del mondo

Auto precipita in acqua da cavalcavia A19/ Sicilia - morto a svincolo Palermo-Catania : Sicilia, incidente sulla A19 Palermo-Catania: Auto giù da cavalcavia precipita in acqua, morto un 28enne e grave un 24enne. Dramma allo svincolo di Agira

Terremoto Sicilia : ancora una scossa a Gangi - in provincia di Palermo [MAPPE e DATI] : Una nuova scossa di Terremoto è stata registrata poco fa in Sicilia. La scossa, di magnitudo 3.1, si è verificata alle ore 15:29. L’epicentro è stato localizzato a Gangi, in provincia di Palermo, mentre l’ipocentro a 8.3 Km di profondità. La scossa è stata localizzata all’interno del Parco Naturale delle Madonie, dove, negli ultimi due giorni, sono più di 8 i microsismi verificatesi. L'articolo Terremoto Sicilia: ancora una ...

Scossa di terremoto in Sicilia : epicentro nei pressi di Gangi (Palermo) : Una moderata Scossa di terremoto si è verificata alle 10.09 nel cuore della Sicilia. Dalle rilevazioni dell'INGV, si è trattato di un sisma di magnitudo 3.3 sulla scala Richter, avente epicentro...

La monterossana Morello alla Coppa Sicilia Federfiori di Palermo : Roberta Morello di Monterosso Almo ha rappresentato la provincia di Ragusa alla Coppa Sicilia Federfiori svoltasi a Palermo