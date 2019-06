Sergio Mattarella blocca il rimpasto | Per andare avanti in Europa servono solo

Luigi Di Maio - incontro al Quirinale con Sergio Mattarella : il M5s vuole che il governo vada avanti : Luigi Di Maio è stato ricevuto da Sergio Mattarella al Quirinale dopo il discorso del presidente del Consiglio Giuseppe Conte con il suo ultimatum al governo. L'incontro non era stato prefissato e il vicepremier cinque stelle è salito al Colle per confermare la volontà del Movimento di andare avanti

Sergio Mattarella convinto - il quirinalista Breda : "Governo finito". Cos'ha fatto precipitare la situazione : "Mattarella pensa che questo governo sia finito". Marzio Breda, quirinalista storico del Corriere della Sera, conferma le sensazioni che filtrano dal Colle dopo il discorso del premier Giuseppe Conte e le reazioni, piuttosto gelide, di Matteo Salvini e Luigi Di Maio. La tregua armata nella maggioran

Sergio Mattarella dietro al discorso di Giuseppe Conte : le parole del premier che svelano il vero piano : «La Costituzione è il mio faro». Il premier-avvocato del popolo ha cercato nel fondamento delle istituzioni e nel suo Garante, Sergio Mattarella, il punto di forza nel momento di massima debolezza, sua e del governo. È così che, ieri, Giuseppe Conte ha provato a uscire dall' angolo. Conscio che nemm

Sergio Mattarella tempestato di telefonate : "Ci resti solo tu - non mollare". Italia sotto attacco finanziario : I postumi delle elezioni europee sembrano farsi sentire. Lo spread schizzato quasi a quota 300 e i difficili rapporti con l'Europa preoccupano un po' tutti. E così è il presidente della Repubblica a dover allontanare i cattivi presagi: "Presidente, ci resti solo tu non mollare". Si sente ripetere in

Sergio Mattarella sotto scacco per il caos al governo : non è come Giorgio Napolitano - ma... : Sergio Mattarella negli ultimi mesi ha sonnecchiato come un dio sopra le nuvole, sia detto senza offesa, ma con tanti complimenti. Abituati come eravamo a un presidente voglio-posso-comando quale fu Giorgio Napolitano, abbiamo vissuto il distacco delle mani del Quirinale dalla pasta del potere legis

Sergio Mattarella ha deciso : al voto a settembre per la prima volta nella storia : Ogni giorno la crisi di governo sembra farsi più vicina. Lo confermano le battute di Giuseppe Conte, le parole di Matteo Salvini e i silenzi di Luigi Di Maio. Ovvio, dunque, che Sergio Mattarella debba prepararsi all'eventualità. E stando a quanto trapela dal Quirinale lo starebbe facendo, eccome. I

Franco Bechis - fonti grilline : governo al capolinea. Il ruolo di Sergio Mattarella : "C'è aria di tempesta, affidiamoci al Colle", scrive Franco Bechis su Il Tempo. Già, tutto o quasi è nelle mani di Sergio Mattarella. Il punto è che stando a quanto scrive il direttore il crollo del governo è molto più che un'ipotesi, così come il ritorno al voto. "Se così accadesse - scrive Bechis

Sergio Mattarella : "Basta scontri" : “Libertà e democrazia non sono compatibili con chi alimenta i conflitti, con chi punta a creare opposizioni dissennate tra le identità, con chi fomenta scontri, con chi continua ricerca di un nemico da individuare, con chi limita il pluralismo”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel corso del suo intervento al Quirinale in occasione delle celebrazioni per la Festa della Repubblica. Il ...

Sergio Mattarella - retroscena sulla lettera-bufala all'Ue : "Preoccupato ed esterrefatto. come andrà a finire" : La situazione è critica: il debito alle stelle, lo spread a un passo da quota 300 e ancora una volta una coalizione in lite. Per il capo dello Stato, Sergio Mattarella, sono tutti buoni motivi per essere «preoccupato» ed «esterrefatto». Dopo il caos innescato dalle false rivelazioni sulla risposta d

Sergio Mattarella - il terrore politico : cosa si nasconde dietro all'inchiesta su Luca Palamara : Il caso di Luca Palamara, il consigliere del Csm indagato per uno spinoso caso in cui viene accusato di aver pilotato nomine in cambio di favori e compensi, arriva anche al Quirinale. Già, perché dietro a questa vicenda potrebbe nascondersi un "redde rationem" in magistratura, con i capicorrente che

Scontro Di Maio-Salvini - Sergio Mattarella ipotizza nuove elezioni a fine settembre : Sono cominciati giorni difficili per il governo gialloverde, le cui basi sono state ulteriormente minate dopo la tornata elettorale dello scorso 26 maggio, con il leader del Carroccio, Matteo Salvini, uscito vincitore e pronto a scoprire le carte in tavola e il capo politico del Movimento Cinque Stelle, Luigi Di Maio, nel bel mezzo di una bufera che avrà il suo esito in serata, dopo le 20. Oggi, infatti, gli attivisti grillini sono chiamati a ...

Sergio Mattarella - l'ultimatum a Conte sulla crisi di governo : senza soluzione - si vota a settembre : Quando il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è arrivato al Quirinale nel pomeriggio di ieri, il presidente Sergio Mattarella aveva ben chiara la quantità e la gravità dei dossier accumulati sulla scrivania del premier in pochissimi giorni. Ultima solo in ordine di tempo è stata la lettera dalla

Vittorio Feltri - la "sfida" a Sergio Mattarella dopo le Europee : "Fossi nei suoi panni..." : Vi proponiamo l'editoriale del direttore Vittorio Feltri, chiuso dopo i primi exit poll diffusi in seguito alla chiusura delle urne alle elezioni Europee. Come volevasi dimostrare. Per ora ci dobbiamo accontentare di risultati parziali, per cui prudenza impone di non dare nulla per acquisito. Tuttav

Sergio Mattarella - i dubbi dietro lo stop al decreto Salvini : perché è sceso in campo : dietro il rinvio dell'ultimo Consiglio dei ministri alla settimana dopo il voto ci sono i dubbi di Sergio Mattarella che nessuno tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini è stato in grado di risolvere a proposito dei due decreti che speravano di approvare proprio prima delle Europee, cioè il dl Famiglia e