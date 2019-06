Sei mai stata sulla Luna? | Il Film Stasera su Rai Movie

Se anche tu dai senza mai ricevere - forse Sei troppo generosa e sacrifichi te stessa : Cosa significa essere generosi? Stando al dizionario, la generosità indica altruismo, prontezza al perdono, nobiltà d’animo. Ma quand’è che, invece, si trasforma in vero e proprio sacrificio? Le persone che danno molto, anche senza ricevere nulla in cambio, sono sicuramente generose. Una qualità importantissima, che caratterizza alcuni individui fin dalla nascita, e che in altri, cresce man mano nel tempo, alimentata dalla maturità e ...

Matteo Salvini - ultimatum a Luigi Di Maio : "Sei sì in 30 giorni o tutti a casa" : Il governo continua, almeno a parole. Lo hanno detto prima il vincitore, Matteo Salvini, poi lo sconfitto, Luigi Di Maio, nel corso del giorno successivo al voto alle Europee. Diversi però i paletti posti sia dal leghista sia dal grillino. Il primo, in particolare, spinge a tutto gas su Tav e autono

Salvini cattura 1 - 5 milioni di voti del M5S - Di Maio abbandonato da Sei grillini su 10 : Un voto che stravolge la cartina politica del Paese. E che ci racconta una società italiana diversa, cambiata nelle sue viscere e nei suoi istinti. In solo un anno. A prima vista potrebbe non sembrare così: M5S e Lega, i due partiti al governo, mantengono la maggioranza assoluta del consenso dei votanti (il 51,4% ha scelto i gialloverdi). Ma ribalt...

Licenziati protestano davanti casa di Di Maio : «Sei un bugiardo» : Uno striscione con la scritta «Per il rdc stiamo ancora aspettando, Di Maio sei bugiardo» è stato attaccato davanti ai cancelli della casa dei genitori del vicepremier a Pomigliano...

Scherma - Coppa del Mondo Parigi 2019 : Sei azzurri al main draw - eliminato Enrico Garozzo : Domani vedremo in azione sei azzurri nel tabellone principale di Parigi della Coppa del Mondo di spada maschile. Tre dei nostri portacolori erano già ammessi di diritto in base al ranking: Marco Fichera, Andrea Santarelli e Gabriele Cimini. Per gli altri nove italiani in gara il torneo è iniziato invece oggi con le fasi di qualificazione. Gli assalti del tabellone preliminare sono stati superati da Valerio Cuomo, Federico Vismara e Davide Di ...

Formigli attacca Salvini : "Non Sei mai mio ospite. Voglio sapere perché…" : Pina Francone Il conduttore di Piazzapulita lancia un messaggio di sfida al leader della Lega: "È l'unico programma italiano dove non mette piede" "Salvini c'ha le fanfare da tutte le parti, ma non ha messo piede qui da due anni. E lei mi viene a rompere le balle su Salvini? Sono due anni che non viene qua! È l'unico programma italiano dove non mette piede". Corrado Formigli si sfoga così, in diretta, discutendo animatamente con ...

Ascolti tv - Sei mai stata sulla luna? vince il prime time con 2.8 milioni di telespettatori : Vittoria di Rai1 nel prime time del 14 maggio con il film Sei mai stata sulla luna? che ha totalizzato 2.864.000 telespettatori e uno share del 12,7%. Ascolti tv prime time Testa a testa tra Rai2 e Canale 5 per il secondo gradino del podio: il programma The Voice of Italy, trasmesso dalla seconda rete di viale Mazzini, è stato seguito da 2.292.000 telespettatori (share 11,22%) mentre il film in onda su Canale 5 Pelè ha ottenuto 2.296.000 ...

Sei mai stata sulla Luna? : cast - trama e curiosità del film di Paolo Genovese : Nuovo passaggio televisivo per la commedia diretta da Paolo Genovese Sei mai stata sulla Luna?: il film va in onda su Rai1, dalle 21.25 in poi, martedì 15 maggio. La pellicola vanta un cast veramente all-star tra gli attori protagonisti e i caratteristi, del resto Genovese è un regista che ama lavorare con attori di alto livello (lui ha diretto, per esempio, anche Immaturi, Perfetti sconosciuti e Tutta colpa di Freud). Protagonista del film è la ...

Programmi TV di stasera - martedì 14 maggio 2019. Su Rai1 «Sei mai stata sulla Luna?» : Sei mai stata sulla luna? Rai1, ore 21.25: Sei mai stata sulla Luna? Film di Paolo Genovese del 2015, con Raoul Bova, Liz Solari, Dino Abbrescia, Nino Frassica. Prodotto in Italia. Durata: 111 minuti. Trama: La trentenne Guia lavora per una prestigiosa rivista di moda, guida un’auto di lusso, viaggia in jet privati e si divide tra Milano e Parigi. Convinta di aver avuto tutto dalla vita, in uno sperduto paesino della Puglia si imbatte nel ...

Ascolti tv - Sei mai stata sulla luna? vince il prime time con 2.8 milioni di telespettatori : Vittoria di Rai1 nel prime time del 14 maggio con il film Sei mai stata sulla luna? che ha totalizzato 2.864.000 telespettatori e uno share del 12,7%. Ascolti tv prime time Testa a testa tra Rai2 e Canale 5 per il secondo gradino del podio: il programma The Voice of Italy, trasmesso dalla seconda rete di viale Mazzini, è stato seguito da 2.292.000 telespettatori (share 11,22%) mentre il film in onda su Canale 5 Pelè ha ottenuto 2.296.000 ...

Ascolti TV | Martedì 14 maggio 2019. Sei mai stata sulla Luna? 12.7% - The Voice 11.2% - Pelè 10.6% : Sei mai stata sulla Luna? - Giulia Michelini Su Rai1 Sei mai stata sulla Luna? ha conquistato 2.864.000 spettatori pari al 12.7% di share. Su Canale 5 Pelè ha raccolto davanti al video 2.296.000 spettatori pari al 10.6% di share. Su Rai2 The Voice of Italy ha interessato 2.292.000 spettatori pari all’11.2% di share. Su Italia 1 Colorado ha catturato l’attenzione di 1.176.000 spettatori (6.2%). Su Rai3 #Cartebianca ha raccolto ...

Ascolti TV | Martedì 14 maggio 2019. Sei mai stata sulla Luna? 12.7% - The Vice 11.2% - Pelè 10.6% : Sei mai stata sulla Luna? - Giulia Michelini Su Rai1 Sei mai stata sulla Luna? ha conquistato 2.864.000 spettatori pari al 12.7% di share. Su Canale 5 Pelè ha raccolto davanti al video 2.296.000 spettatori pari al 10.6% di share. Su Rai2 The Voice of Italy ha interessato 2.292.000 spettatori pari all’11.2% di share. Su Italia 1 Colorado ha catturato l’attenzione di 1.176.000 spettatori (6.2%). Su Rai3 #Cartebianca ha raccolto ...

Sei mai stata sulla Luna? : Il Film Stasera su Rai 1 : Il Film di Paolo Genovese, con un ricco cast e una canzone inedita di Francesco De Gregori, in onda questa sera alle 21.25 su Rai1.

Sei mai stata sulla Luna? : cast - trama e curiosità del film di Paolo Genovese : Nuovo passaggio televisivo per la commedia diretta da Paolo Genovese Sei mai stata sulla Luna?: il film va in onda su Rai1, dalle 21.25 in poi, martedì 15 maggio. La pellicola vanta un cast veramente all-star tra gli attori protagonisti e i caratteristi, del resto Genovese è un regista che ama lavorare con attori di alto livello (lui ha diretto, per esempio, anche Immaturi, Perfetti sconosciuti e Tutta colpa di Freud). Protagonista del film è la ...