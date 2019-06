TelevideoRai101 : Segregata da fidanzato,fugge, precipita - Christianzu76 : Segregata dal fidanzato violento, fugge nuda dalla finestra e si ferisce #5tochange #facciamorete - Notiziedi_it : Segregata dal fidanzato violento, precipita dal terrazzo mentre cerca di scappare – la Repubblica… -

in una casa a Milano dal, una 26enne è caduta da un balcone mentre cercava di fuggire nuda.Una donna l'ha soccorsa e chiamato la Polizia. Fratture e 40 giorni di prognosi. L'uomo, un 40enne, ha precedenti specifici e in passato era stato assolto per incapacità di intendere e di volere: 5 le sue vittime, che aveva drogato prima di sequestrarle e seviziarle. Quattro anni fa ha conosciuto l'attuale fidanzata. Tutto bene per i primi 3 anni,anche grazie ai farmaci assunti dall'uomo. Poi le violenze, sempre più gravi.(Di mercoledì 5 giugno 2019)