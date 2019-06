Scuola | oggi Bussetti a Question time su docente sospesa a Palermo

A Scuola si mangia...integrazione : oggi a Pozzallo : Una bella manifestazione all'insegna dell'uguaglianza in programma oggi 31 maggio a Pozzallo. L'iniziativa è dell'Istituto "Rogasi"

Scuola - oggi nuovo confronto Miur-sindacati : ecco quali saranno gli argomenti sul tavolo : nuovo confronto tra Miur e sindacati quello in programma oggi, mercoledì 29 maggio. L’incontro è stato richiesto dalle parti sociali in quanto occorre definire urgentemente alcune questioni come quella relativa ai pensionamenti. Il Ministero dell’Istruzione ha provveduto a prorogare da sabato scorso, 25 maggio, sino ad oggi l’inserimento al SIDI dei dati disponibili per la costituzione degli organici di diritto. Si tratta di un ...

Oggi alla Scuola Pirandello di Comiso si celebra "L'Infinito" : celebrazioni per il bicentenario de L'Infinito di Giacomo Leopardi, alla "Pirandello" di Comiso. Sarà presentato il video girato dagli studenti

Oggi alla Scuola "Pirandello" di Comiso si celebra "L'Infinito" : celebrazioni per il bicentenario de L'Infinito di Giacomo Leopardi, alla "Pirandello" di Comiso. Sarà presentato il video girato dagli studenti

Scuola - prof sospesa a Palermo rientrata oggi in servizio : ecco le sue parole : La professoressa di Palermo, Rosa Maria Dell’Aria, è divenuta, suo malgrado, famosa in tutta Italia, dopo quarant’anni di onesto insegnamento. E’ bastato un video su Matteo Salvini a scatenare un vero e proprio inferno con tanto di sospensione di due settimane inoltrata dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Palermo. Il caso della docente sospesa a Palermo divenuto mediatico Un caso, però, che è andato ben oltre la ...

Scuola : prof sospesa torna in classe - 'Oggi è una bellissima giornata' : Palermo, 27 mag. (AdnKronos) - "Oggi è una bellissima giornata". Sono state le prime parole di Rosa Maria Dell'Aria, la prof dell'istituto Vittorio Emanuele III di Palermo sospesa per due settimane dal Provveditore Marco Anello per un video fatto dagli alunni in cui veniva paragonato il decreto sicu

Palermo - torna a Scuola la prof sospesa : “Oggi è una bellissima giornata. Felice di rientrare” : «Oggi è una bellissima giornata, sono felicissima di rientrare a scuola con i miei alunni». Lo ha detto Rosa Maria Dell’Aria la docente dell’istituto tecnico Vittorio Emanuele III di Palermo, sospesa per due settimane dall’ufficio scolastico provinciale - per non aver vigilato su una ricerca dei propri alunni che hanno accostato le leggi razziali d...

Prof di Palermo sospesa : oggi è tornata a Scuola/ "E' una giornata bellissima" : La Professoressa di Palermo sospesa è tornata quest'oggi a scuola dai suoi alunni. Il suo commento: "Una giornata bellissima"

Prof sospesa - oggi l’incontro con Salvini. Il ministro : “Lavoro perché torni a Scuola”. Gli studenti : “Non ci ha voluto parlare” : Di fronte alla prefettura di Palermo oggi era appeso uno striscione: “Libero pensiero”. Nel frattempo, dentro al palazzo, si stavano incontrando il ministro dell’Interno Matteo Salvini, il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti e la Professoressa Maria Rosa Dell’Aria. La docente dell’istituto palermitano Vittorio Emanuele III era stata sospesa dopo che i suoi studenti avevano pubblicato un video in cui ...

Soggiorno studio all'estero per 53 studenti della Scuola 'Cordova' alla scoperta di Malta : ... Malta, un'isola che storicamente è crocevia di culture diverse e nella quale ogni anno si incontrano, per motivi di studio, migliaia di giovani provenienti da tutto il mondo. Durante il Soggiorno ...

Invalsi 2019 - prove matematica/ Miur - oggi test per Scuola primaria e secondaria : Invalsi 2019, oggi le prove matematica per scuola primaria e secondaria. Miur, le modalità di svolgimento del test e le ultime notizie.

Prove Invalsi Scuola elementare : oggi prova di italiano - Sky TG24 - : Gli alunni delle classi seconda e quinta degli istituti primari si confrontano con lo scritto di italiano, utile per monitorare il livello delle conoscenze tra gli studenti. Domani sarà la volta di ...

Prove Invalsi Scuola elementare - oggi il test di italiano : Prove Invalsi scuola elementare, oggi il test di italiano Gli alunni delle classi seconda e quinta degli istituti primari si confrontano con lo scritto di italiano, utile per monitorare il livello delle conoscenze tra gli studenti. Domani sarà la volta di matematica. test anche per alcuni studenti delle ...

Foggia - spruzzano spray al peperoncino a Scuola : malore per 3 studenti - caccia ai responsabili : È accaduto venerdì mattina nella scuola media “Pavoncelli” di Cerignola, nella provincia di Foggia. Si tratta del secondo episodio del genere che si verifica nella scuola nel giro di pochi mesi. Almeno tre ragazzi affetti da allergie hanno fatto ricorso alle cure mediche. Polizia al lavoro per risalire ai responsabili.Continua a leggere