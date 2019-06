Sceglie la dieta vegana anziché la chemioterapia | muore per il tumore

ilgiornale

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Pina Francone Una madre inglese di 40 anni si è rifiutata di sottoporsi a chemio, optando per una, perché “non voleva avvelenare” il suo corpo: è morta Ha preferito combattere ilal seno con lacon la, ed è morta. È la decisione di una madre inglese di 40 anni, spirata vinta dal brutto male. La donna si è rifiutata di sottoporsi a chemio per contrastare il cancro, optando – come detto – per unacompletamente. Inutili gli avvertimenti dei suoi stessi famigliari e medici, più che preoccupati per la radicale decisione della paziente in cura. I dottori la avevano avvertita dei rischi, ma lei non ha voluto sentire ragioni, etichettando le tradizioni misure sanitarie contro i tumori come "strategie per avvelenare il corpo". Katie Britton-Jordan, questo il nome della protagonista originaria del Derbyshire di ...

