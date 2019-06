Sbarco in Normandia | ecco come le previsioni meteo di un uomo hanno cambiato il corso

meteoweb.eu

(Di giovedì 6 giugno 2019) Una dellepiù importanti della storia è stata realizzata all’inizio di giugno del 1944, preparando il terreno per il leggendarioindegli alleati. La comunità globale si ferma questa settimana per celebrare il 75° anniversario del cosiddetto D-Day, l’attacco degli alleati inche cambiò ildella II Guerra Mondiale e la storia del mondo in un momento turbolento intorno alla metà del XX secolo e AccuWeather, autorevole centrorologico statunitense, torna indietro sul ruolo cruciale svolto da unrologo in una delle operazioni militari più importanti del mondo. Erano in ballo migliaia di vite e anni di preparazione e il 4 giugno, poche ore prima del lancio delle operazioni del D-Day, nel mezzo di una tempesta in avvicinamento, ilrologo britannico James Stagg chiese a Dwight D. Eisenhower, generale statunitense e comandante ...

RaiNews : Sbarco in #Normandia, omaggio agli uomini che 75 anni fa scalarono la scogliera in uno degli assalti più valorosi d… - SkyTG24 : D-Day, 75 anni fa lo sbarco in Normandia: le foto a colori - SkyTG24 : Sbarco in Normandia, la celebrazione del 75esimo anniversario del D-Day. FOTO -