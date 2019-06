Salvini | in Europa per difendere lavoro italiani | non chiediamo soldi ad altri

Matteo Salvini : stiamo in Europa ma rivediamo parametri e norme europee : Matteo Salvini: All'Europa conviene che l'Italia sia in difficoltà, una Spagna superdisoccupata, una Germania che rallenta, o la Brexit?

Salvini : 'bacione' a Saviano e revisione della scorta sono minaccia per Consiglio d'Europa : Il video postato dal ministro dell'interno Matteo Salvini in cui lui dichiarava che si stavano rivedendo i criteri delle scorte, e aggiungeva quindi un "bacione" indirizzato allo scrittore Roberto Saviano, aveva da subito scatenato molte polemiche. Ora, però, il video arriva anche sul tavolo del Consiglio d'Europa. A detta dell'organizzazione internazionale quella è stata una "minaccia", grave perché si inserisce nel campo della sicurezza di cui ...

Conte e Salvini divisi dall'Europa : sfida sui conti - lo stallo preoccupa il Colle : Tra la botta elettorale di Di Maio e la sbornia di Salvini, Giuseppe Conte prova ad alzare la testa. Racconta al Paese che il governo è imballato, che una crisi di governo,...

Migranti - pure Minniti e Salvini denunciati con l'Europa all'Aja : Chiara Sarra La denuncia di alcuni avvocati alla Corte penale internazionale: "'L'Ue ha lasciato i respingimenti alla Libia facendo morire migliaia di Migranti" l'Europa, ma soprattutto i premier e i ministri dell'Interno italiani dal 2014 a oggi - cioè dal governo Renzi in poi -, potrebbero dover rispondere al tribunale dell'Aja di crimini contro l'umanità. Un gruppo di avvocati internazionali ha infatti deciso di presentare una ...

Matteo Salvini - al voto se arriva la condanna dell'Europa. La strategia per sbancare alle elezioni : "Matteo Salvini nonostante la vittoria fa campagna elettorale adesso più di prima. Si scaglia contro l'Unione europea, minaccia di abbattere il tetto del 3%", confida un ministro grillino a Il Messaggero. "E' ormai evidente che si prepara a rompere e andare alle elezioni in settembre cavalcando il n

Orban gela Salvini : nessuna collaborazione in Europa. E i Verdi chiudono la porta al M5S : nessuna collaborazione di Viktor Orban con Matteo Salvini al Parlamento europeo. E nuovo 'no' dei Verdi all'ipotesi di ingresso del M5S nel gruppo dei 'Green' a Strasburgo. Mentre le diplomazie dei partiti europei sono a lavoro per stringere alleanze in vista della nuova legislatura, arriva un doppio stop ai due azionisti del governo italiano. Il primo 'niet', quello piu' pesante, arriva da Orban. I leghisti lavorano per allargare la pattuglia ...

Salvini guarda lontano : “Europa di uomini e popoli…” : L’unico modo per abbattere il debito e’ investire in crescita. Domani il “Capitano” incontra Tria per concordare una risposta alla Ue… Il mondo è cambiato. Non bastano le letterine della Ue: bisogna rivedere regole vecchie che bloccano la possibilità di guardare al futuro con ottimismo: “Domani incontreremo Tria per concordare la risposta all’Ue che manda letterine e mette vincoli, ma mi pare che sia ...

Matteo Salvini difende ancora Luigi Di Maio - e attacca l'Europa : "C'è l'aumento dello spread, la richiesta di nuove tasse, la crisi delle banche...". Matteo Salvini torna a sottolineare la pressione dell'Europa sull'Italia. Ma non intende - spiega a 'Quarta repubblica' - prestare il fianco alle richieste della Commissione europea. Niente ipotesi di manovra bis, chi vuole mettere nel mirino i conti italiani - ha sottolineato anche ai fedelissimi - dovrà fare i conti con me. Dopo la battaglia sull'immigrazione ...

Silvio Berlusconi tira le orecchie a Matteo Salvini : “Non battere i pugni in Europa” : Silvio Berlusconi tira le orecchie a Matteo Salvini e dispensa consigli al leader della Lega “La lettera è un fatto automatico, non c’è nessuna decisione”. Lo dice Silvio Berlusconi, dopo il vertice del Ppe a Bruxelles a proposito della lettera che la Commissione Ue starebbe per inviare al governo italiano per eccesso di debito. Fa … Continue reading Silvio Berlusconi tira le orecchie a Matteo Salvini: “Non battere ...