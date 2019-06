Salvini contro i giudici che bocciano i suoi provvedimenti | Sono a favore degli

Salvini a Ue : contro debito taglio tasse : 15.52 La lettera dell'Ue? "Noi non vogliamo andare in Europa a chiedere i soldi degli altri. Vogliamo usare per gli italiani i soldi degli italiani.Non abbiamo bisogno di altri che ci paghino il debito". Così il vicepremier Salvini. "L'unico modo per ridurre il debito è tagliare le tasse. Con i tagli e l'austerità sono cresciuti debito,povertà e disoccupazione. Vogliamo solo investire in lavoro, crescita,infrastrutture, ricerca. Sono sicuro ...

Leoluca Orlando - nuova provocazione contro Matteo Salvini : "Il termine migranti va eliminato" : Niente più utilizzo della parola "migranti". È questo l'appello di Leoluca Orlando. Il sindaco di Palermo è intervenuto al convegno La scherma come strumento di integrazione dei popoli del Mediterraneo e, ancora una volta, non ha evitato le polemiche. "È molto importante eliminare la parola migranti

SCORTA A SAVIANO - CONSIGLIO D'EUROPA CONTRO Salvini/ 'Caso di intimidazione di Stato' : SCORTA a SAVIANO: dopo il 'bacioni' di SALVINI su Facebook interviene il CONSIGLIO D'EUROPA e cataloga la condotta del ministro come intimidazione di Stato.

Governo : Fratoianni - 'carabinieri casa per casa contro striscioni anti-Salvini? : Roma, 4 giu. (AdnKronos) - “Leggo su vari post apparsi su Facebook che alla vigilia della visita elettorale in Umbria di Salvini, in alcuni comuni, in particolare Marsciano, ad alcune pattuglie di carabinieri è stato affidato il compito di andare casa per casa ad invitare di non esporre striscioni d

Matteo Salvini contro Roberto Fico : “Aspettiamo la festa del borseggiatore e del lavavetri” : Matteo Salvini, dal palco di un comizio a Cremona, è tornato ad attaccare il presidente della Camera, Roberto Fico, per aver dedicato la festa della Repubblica ai migranti, ai rom e ai sinti che sono in Italia. "Aspettiamo anche l'ufficializzazione della festa del borseggiatore e del lavavetri abusivo al semaforo - ha annunciato il leader della Lega - così almeno ognuno ha la sua festività".

Toninelli un fiume in piena contro Salvini - il ministro 5 stelle non si tiene più : “Mi sono stancato!” : Danilo Toninelli non si tiene più e attacca duramente il ministro Salvini: “Mi sono stancato delle sue retoriche” “L’emendamento presentato dalla Lega sullo sblocca cantieri (che sospende per due anni il codice degli appalti ndr) è una stupidaggine, non sta in piedi giuridicamente ed è stato bocciato da tutti, Anac, associazioni di imprese e fa … Continue reading Toninelli un fiume in piena contro Salvini, il ...

Toninelli contro Salvini : 'Stufo delle sue stupidaggini - cerca solo di far cadere governo' : Dopo l'incidente verificatosi a Venezia tra una nave da crociera e un battello turistico, Salvini aveva accusato i 5Stelle di aver detto no a una proposta della Lega per risolvere il problema delle Grandi Navi. Ora però arriva la risposta del Ministro Toninelli che si dice molto infastidito dalle parole del Ministro dell'Interno, dato che non ci sarebbe stato alcun progetto ufficiale presentato al Mit, e anche che l'unica proposta avanzata dalla ...

Scontro sullo sblocca cantieri. Toninelli : "Lega cerca pretesto per far cadere il governo". Salvini nega : Continua lo Scontro tra Lega e 5 stelle sullo sblocca cantieri, con la Lega che non arretra sullo stop per due anni al codice sugli appalti, e i 5 stelle di tutt’altro avviso. “L’emendamento presentato dalla Lega sullo sblocca cantieri (che sospende per due anni il codice degli appalti, ndr) è una stupidaggine, non sta in piedi giuridicamente ed è stato bocciato da tutti, Anac, associazioni di imprese e fa ...

Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti contro Giuseppe Conte - governo finito : "Pioggia radioattiva" : Il discorso di Giuseppe Conte, che ha messo sul piatto le sue dimissioni, non ha placato affatto le liti tra Lega e M5s. In serata, infatti, è saltato il vertice sul decreto sblocca-cantieri: poche ore dopo le parole del premier, una nuova lite. Il governo, insomma, sembra finito, kaputt, manca quas

Crimini contro l'umanità : denunciati all'Aja anche Salvini - Renzi - Minniti e Gentiloni : C'è sempre la questione migranti ad occupare le prime pagine delle cronache internazionali. La novità è che stavolta non c'è uno scontro politico ad animare i dibattiti, ma l'esposto alla Corte penale internazionale dell'Aja messo in atto dall'esperto di internazionale dell’Istituto di studi politici di Parigi, l’israeliano Omer Shatz, e dal giornalista franco-spagnolo Juan Branco, consigliere di WikiLeaks. L'altra novità è che le parti ...

Gli spiegherei il dl Sicurezza! Papa nega di aver rifiutato un incontro con Salvini : Alcune indiscrezioni di stampa avevano fatto trapelare la notizia di presunto 'no' del Papa a un eventuale incontro con Salvini. Bergoglio ha smentito: "Non ha chiesto un'udienza". Salvini: "Sarei onorato e felice se mi concedesse 5 minuti del suo tempo, ho sempre da imparare da lui. Se lo incontrassi gli spiegherei come applico il decreto sicurezza".

Papa Francesco : "I politici non devono seminare odio - Salvini non mi ha chiesto un incontro" : Bergoglio: "Un politico non dovrebbe mai seminare odio epaure, questo è terribile, ma solo speranza"