Salvezza per i macachi | da accecare in nome della scienza La Lav promuove una petizione

La Salernitana si gioca tutto ai playout - l’ex sindaco De Luca : “dare l’anima per la Salvezza” : “Dovranno dare l’anima e anche qualcosa in piu’ per rimanere in serie B”. Sono le dichiarazioni del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in relazione alla Salernitana che adesso dovrà affrontare i playout contro il Venezia. “Abbiamo seguito con grande attenzione questa vicenda per evitare un danno sportivo” ha proseguito l’ex sindaco di Salerno per il quale adesso “dipende molto dai ...

Corsa Salvezza - i verdetti : lacrime per l’Empoli - il ‘biscotto’ porta alla Salvezza Fiorentina e Genoa [FOTO] : 1/31 Marco Bucco/LaPresse ...

Parma Calcio - la Salvezza in Serie A culmine di un lungo percorso : Sembrava finita dopo il fallimento della società Parma Calcio nel 2015. Invece, nel luglio dello stesso anno, l'ammissione in sovranumero in Serie D e da lì in poi, solo promozioni fino alla massima Serie. Parma Calcio, un riscatto lungo quattro anni Il 19 marzo 2015 viene ricordato dalla tifoseria gialloblu come la data del fallimento della società, con a capo il gruppo cipriota Datraso.. Nel luglio dello stesso anno, nasce la società S.S.D. ...

Genoa - è febbre Salvezza : più di mille biglietti staccati per Firenze : Nonostante le contestazioni nei confronti della società, i tifosi del Genoa non faranno mancare il proprio apporto e saranno vicini alla squadra. Sanno che domenica la situazione è delicata, una sconfitta a Firenze vorrebbe dire Serie B, dopo più di dieci anni. Proprio per questo, i biglietti staccati per il settore ospiti del Franchi sono già 1200. Ed è solo il primo giorno di prevendita. Previsto quindi esodo dei tifosi Genoani. Nel ...

Ho paura e tu sarai la mia Salvezza! Rosa Perrotta prima del parto : Rosa Perrotta ha paura di diventare mamma e in un post social ha voluto dedicare un pensiero al figlio che aspetta da Pietro Tartaglione. E' stata spesso accusata di aver sovraesposto la sua gravidanza sui social, ma adesso che si accinge a diventare mamma, in un post su Instagram ha confessato tutte le sue paure : “Ho paura. È la prima volta che lo dico a me stessa e forse anche a voi – ha esordito Rosa - . Chi è abituato a lottare ...

Lazio-Bologna è uno spettacolo di gol ed emozioni : finisce 3-3 - Salvezza per i rossoblu [FOTO] : 1/37 Alfredo Falcone/LaPresse ...

Scommesse Serie A - le quote per l’ultima giornata : in palio Champions - Europa League e Salvezza : Il campionato di calcio di Serie A è prossimo all’atto finale. La Juventus ha già festeggiato il suo Scudetto, il 35° ufficialmente anche se una parte di tifosi bianconeri non sarà d’accordo, riferendoci alle questioni legate alle due stagioni di “Calciopoli”. Lasciando da parte questi discorsi, anche la piazza d’onore alle spalle della Vecchia Signora è ormai cosa fatta: il Napoli di Carlo Ancelotti si è confermato ...

Dall’addio alla Roma di De Rossi alla Salvezza del Parma - D’Aversa : “dispiace per come sia andata” : L’allenatore del Parma ha parlato della stagione quasi conclusa, soffermandosi anche sulla situazione De Rossi “Quando ho giocato in Serie A, De Rossi iniziava la sua carriera ed era uno di quei giocatori promettenti, è un dispiacere vedere come è andata la sua storia, dispiace per un giocatore che ha dato tutto alla sua squadra e che è una bandiera“. Luciano Rossi/AS Roma/LaPresse Roberto D’Aversa parla così del ...

Cosa succede in caso di pari punti tra Fiorentina - Bologna - Empoli e Genoa? Calendario ultima giornata : è volata per la Salvezza : Una lotta salvezza per la salvezza accesa quella che si profila nell’ultima giornata di campionato con Fiorentina, Bologna, Empoli e Genoa coinvolte e che si giocano la permanenza in Serie A e le combinazioni affinché l’obiettivo venga centrato sono molteplici. CLASSIFICA SERIE ...

L’Empoli travolge il Torino - per Salvezza ora è bagarre : L'Empoli continua a vincere e a stupire. Terzo successo consecutivo della squadra di Andreazzoli che travolge il Torino 4-1 e guadagna tre punti fondamentali in chiave salvezza. I toscani scavalcano il Genoa e si portano a 38 punti, al momento fuori dalla zona retrocessione. Per la salvezza dei toscani sara' decisiva l'ultima giornata a Milano contro l'Inter che se vince a Napoli potrebbe gia' essere qualificata per la Champions. Ma per la ...

LIVE Italia-Norvegia hockey ghiaccio - Mondiali 2019 in DIRETTA : gli azzurri ci provano per la Salvezza : Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Norvegia, sesto appuntamento per gli azzurri ai Mondiali di hockey su ghiaccio che si stanno disputando a Bratislava (Slovacchia). La nostra Nazionale, dopo le pesanti sconfitte contro la Svizzera (0-9) e contro la Svezia (0-8), ha dato segnali di ripresa contro la Lettonia, al termine di un match perso comunque 3-0, per poi subire altri due passivi pesanti per mano di Russia (0-10) ...

Scommesse Serie A calcio : penultima giornata. E’ bagarre per Champions League e Salvezza : Centottanta minuti alla fine del campionato, ma ancora molti verdetti sono da scrivere in Serie A. Sarà una penultima giornata molto importante e probabilmente decisiva per tante squadre. Si parte dalla lotta alla Champions League che vivrà il suo culmine nella serata di domenica. Juventus-Atalanta e Napoli-Inter sono i due posticipi. Grande attesa soprattutto per il match dell’Allianz Stadium dove i bianconeri sono pronti alla festa ...

Serie A. colpi Salvezza per Empoli e Udinese : Empoli e Udinese continuano la loro corsa verso la salvezza. Toscani e friulani si impongono in trasferta rispettivamente contro Sampdoria

Empoli-Udinese - 3 punti d'oro. Ko per Frosinone e Sampdoria : Salvezza - la corsa si infiamma : Nella domenica pomeriggio della Serie A, l'Udinese strappa tre punti in trasferta sul campo del Frosinone già retrocesso. Finisce 1-3, un dominio bianconero e tre punti fondamentali nella corsa salvezza. Per l'Udinese, nel primo tempo la doppietta di Okaka e la rete di Samir. Accorcia le distanze pe