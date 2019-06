Salute | emergenza disturbi mentali | dagli esperti appello alla politica

meteoweb.eu

(Di mercoledì 5 giugno 2019) In Italia 2,8 milioni di persone soffrono di depressione, il 5,4% della popolazione dai 15 anni in su, secondo gli ultimi dati Istat, mentre a livello globale a fare i conti con questo tipo disono più di 300 milioni di individui. E nel 2020 la depressione sarà la seconda causa di invalidità per malattia, subito dopo le patologie cardiovascolari. Questo scenario sarà uno dei temi in discussione al convegno ‘L’efficacia della psicoterapia psicoanalitica nei contesti di cura’, che si terrà il 7 giugno all’università Sapienza di Roma alle ore 9.30. Datimano, l’Associazione italiana psicologia analitica (Aipa), i Soci italiani dell’European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy (Siepp), la Società psicoanalitica italiana (Spi) lanciano unal mondo politico. L'articolo...

HSpeciosa : RT @menoperpiu: Il cibo è la più potente leva in grado di ottimizzare, da sola, la salute umana e del pianeta (@EATforum). Scegliamo protei… - mirkolabella : Alla “salute”....... - TizianaPaguni : RT @Emergenza24: [04.06-22:20] #Italia #CALDO livelli di rischio odierni – Ministero della Salute - info: -