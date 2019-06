Salone di Francoforte | mancano le Case ma arrivano i colossi dell’hi-tech

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Aldi, in programma dal 12 al 22 settembre prossimi, gran parte degli stand potrebbero rimanere vuoti: quelli già assegnati si divideranno tra poche “vecchie signore” dell’automobilismo e qualche new entry proveniente dal mondo della tecnologia e delle telecomunicazioni. Finora le rinunce accertate sarebbero 22: hanno detto di “no” FCA, Volvo, Rolls-Royce, Aston Martin, PSA (eccezion fatta per Opel) e i marchi giapponesi di Nissan, Mitsubishi, Mazda, Toyota, Suzuki e Subaru; Renault, che sulle prime si considerava come un’altra assente, ha fatto sapere che la sua presenza sarà “in una modalità diversa dal solito”, senza andare troppo nello specifico. Tuttavia altri costruttori continuano a puntare sulle grandi kermesse e a prediligerle per le presentazioni importanti: tra queste Land Rover, che arriverà aper mostrare la nuova Defender, o ...

