Russiagate, Cnn cita Fbi su file testi

Il gigante televisivo americano Cnn ha avviato un'azione legale contro l'Fbi per non aver reso disponibili i verbali di circa 500monianze rese al consigliere speciale Mueller, richiesti lo scorso marzo in base al 'Freedom for Information Act'. I verbali, spiega la stessa Cnn, "sono in molti casi gli elementi portanti del rapporto Mueller e sono diventati una parte essenziale di quello che diversi soggetti, dalla stampa al Congresso, chiedono di comprendere dell'investigazione".(Di giovedì 6 giugno 2019)