Roberto Poletti condurrà UnoMattina Estate Scoppia la polemica | «E’ il biografo di

(Di mercoledì 5 giugno 2019), Matteo Salvini Prima ancora di iniziare, l’di Rai1 è già caldissima. Ad alzare la temperatura (e le polemiche), la scelta di affidare la conduzione di, ex direttore della Padania e inviato dei programmi di Paolo Del Debbio, ma anche – e soprattutto – ‘’ non ufficiale di Matteo Salvini. Il giornalista bellunese è infatti autore di Salvini & Salvini, Il Matteo Pensiero dalla A alla Z, scritto nel 2015 e dedicato proprio al leader leghista. Già protagonista di alcuni programmi giudicati populisti sulle reti locali del Nord Italia, se non addirittura dalle simpatie sovraniste,verrà catapultato nel programma mattutino che inaugurerà il palinsesto estivo di Rai1. L’assunzione del giornalista ha scatenato prevedibili polemiche dovute proprio alla sua vicinanza a Salvini. Il ...

giornalettismo : Matteo Salvini solo pochi giorni fa invocava il cambiamento in #Rai, «Poi dicono che la controlliamo noi»: e il n… - Pat_oddo : RT @giornalettismo: Matteo Salvini solo pochi giorni fa invocava il cambiamento in #Rai, «Poi dicono che la controlliamo noi»: e il nuovo… - carle08 : RT @Michele_Anzaldi: Roberto Poletti, il biografo di Salvini assunto per la conduzione di UnoMattina. Il caso in Rai -