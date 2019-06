Roberto Fico l' attendista nella Fortezza Bastiani di Montecitorio

"Rom e migranti amici della patria? Ma vai a nasconderti". Vittorio Feltri - una lezione storica a Roberto Fico : In tutta sincerità a me le feste, sia religiose sia laiche, non vanno particolarmente a genio. Ne farei volentieri a meno, però le accetto come fossero calamità naturali, temporali, terremoti, sbalzi di temperatura, benché non sia uguale alla Gretina che si eccita per un grado in più, per altro inve

M5s - cresce la fronda anti-Lega di Roberto Fico - Luigi Di Maio teme il ribaltone : Roberto Fico a Luigi Di Maio che gli chiedeva delle sue intenzioni dopo la dichiarazione durante la festa della Repubblica sui rom e sugli immigrati lo ha detto molto chiaramente: "Ho solo affermato i valori della Repubblica e della Costituzione. Non possiamo cedere ancora alla Lega, altrimenti il M

Matteo Salvini contro Roberto Fico : “Aspettiamo la festa del borseggiatore e del lavavetri” : Matteo Salvini, dal palco di un comizio a Cremona, è tornato ad attaccare il presidente della Camera, Roberto Fico, per aver dedicato la festa della Repubblica ai migranti, ai rom e ai sinti che sono in Italia. "Aspettiamo anche l'ufficializzazione della festa del borseggiatore e del lavavetri abusivo al semaforo - ha annunciato il leader della Lega - così almeno ognuno ha la sua festività".

Roberto Fico dedica il 2 giugno ai rom? Sette arresti per rapine alla parata del Circo Massimo : Roberto Fico ha dedicato la festa del 2 giugno ai rom e loro lo hanno ringraziato rubando. Sono Sette, due cittadini stranieri e cinque donne rom, le persone intercettate dai carabinieri mentre tentavano di impossessarsi del portafogli di diverse vittime. Le nomadi, tutte di età compresa tra i 25 e

Roberto Fico dedica il 2 giugno ai rom... ma loro borseggiano alla parata : Sono sette in totale, cinque donne rom, un cittadino peruviano ed un tunisino, gli stranieri fermati dai carabinieri mentre tentavano di mettere a segno furti e borseggi durante la parata per la festa della Repubblica. Forse hanno preso troppo alla lettera l’appello del presidente della Camera, Roberto Fico, le cinque rom bosniache che hanno approfittato della festa della Repubblica per borseggiare una 54enne indiana in vacanza nella ...

Roberto Fico provoca? No - cita la Costituzione : Ieri ai Fori imperiali, sotto la bandiera della Repubblica, Roberto Fico non ha fatto altro che citare l’articolo 3 della Costituzione, il quale per fortuna di noi tutti recita: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”. ...

Perché l'attivismo di Roberto Fico rischia di spaccare il Movimento : È stato un 2 giugno di fuoco. Meglio, di guerra. E di ampie polemiche. Quelle tra il vicepremier Salvini e il presidente della Camera Fico, reo quest'ultimo di aver dedicato “la Festa della Repubblica a immigrati e nomadi” che si trovano sul nostro territorio, come sottotitola l'apertura della prima Il Giornale. Ma il titolo è molto più esplicito: “Fico traditore”, corpo del carattere grande e tutto maiuscolo. E la seconda riga del sottotitolo è ...

Fico - l'uscita sui rom fa infuriare Di Maio : Roberto si è venduto al Pd? : Luigi Di Maio, di primo acchito, non sa cosa pensare. Legge le parole di Roberto Fico, le derubrica «a posizioni personali», poi inizia a rispondere ai messaggi dei parlamentari in...

Chi vuol prendere in giro Roberto Fico? : (Foto: Roberto Monaldo / LaPresse) Lo ricorderemo come uno dei personaggi più surreali della storia della Repubblica italiana. È Roberto Fico, presidente della Camera dei deputati, che ieri nel corso della parata del 2 giugno che come focus centrale aveva il tema dell’inclusione, ha dedicato la ricorrenza “agli italiani, ai migranti che si trovano nel nostro territorio, ai rom e ai sinti”. Di più, ha spiegato ai cronisti che “oggi è la festa di ...

Roberto Fico - una voce che grida nel deserto? : Il 2 giugno, festa della Repubblica, ha dato conferma dell’assoluta mancanza di sintonia tra Roberto Fico e i dioscuri (ormai loro malgrado) del governo verde-giallo. Difatti Matteo Salvini dichiara elegantemente che le esternazioni del Presidente della Camera «gli fanno girare le scatole». Mentre il neo-doroteo Luigi Di Maio, in barba alle comuni appartenenze movimentiste, si schiera con il partner leghista, in quanto le parole di Fico ...

Luigi Di Maio contro Roberto Fico : "Si è venduto al Pd?" - il sospetto che agita il M5s : Parole completamente fuori luogo. Parole pesantissime, quelle di Roberto Fico che dedica il 2 giugno, festa della Repubblica, a immigrati e rom. Una chiara provocazione a Matteo Salvini e alla Lega in un momento difficilissimo per il governo. Una provocazione piovuta poco dopo l'invito di Luigi De M

Roberto Fico : “2 giugno di tutti - anche di migranti e rom”. Salvini : “Io la dedico a italiani” : Un botta e risposta a distanza fra il Presidente della Camera dei deputati Roberto Fico e il ministro dell'Interno e vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini sulla festa della Repubblica. Al centro delle polemiche, ancora una volta, le posizioni espresse dal leghista nei confronti di migranti e minoranze. "La festa della Repubblica è anche la festa di tutti quelli che si trovano sul nostro territorio, è dedicata ai migranti, ai rom e ai ...

Roberto Fico rovina la festa della Repubblica a Matteo Salvini : Terminata la parata ai Fori imperiali, lo scontro sul 2 giugno continua. A farlo ripartire, questa volta, le parole del presidente della Camera Roberto Fico, che ha dedicato la festa della Repubblica ai migranti e ai nomadi. L’esternazione del pentastellato non è piaciuta a Matteo Salvini che ha risposto: “Le parole di Fico mi fanno girare le scatole e sono un torto a chi ha sfilato oggi. C’è gente che ...

Giorgia Meloni - Matteo Salvini e la Mussolini contro Roberto Fico : "Un'offesa per lo Stato" : Robe da grillini: Roberto Fico, infatti, ha dedicato la festa della Repubblica a "migranti, sinti e rom". Una provocazione, trattandosi di Repubblica italiana. Una provocazione alla quale hanno subito risposto da più fronti. Si parte da Giorgia Meloni, che su Twitter definisce il M5s al governo "un'