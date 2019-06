ilsole24ore

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Sono passati cinque mesi dal via libera al Fondo risparmiatori nella manovra, un mese dall'incontro delle associazioni a Palazzo Chigi con il premier Conte e tre settimane dalla firma del ministro dell'Economia Tria al decreto attuativo. Ma per i risparmiatori che hanno visto azzerarsi i loro titoli nei crack bancari è ancora tempo di attesa. E di protesta...

fisco24_info : Risparmio tradito, Salvini:?«Aspettiamo bollino Ue». Che però c’è già: Sono passati cinque mesi dal via libera al F… - Lucaarggh : RT @Rosy87234986: @ToniSonia @matteosalvinimi No, no! Lega e 5*hanno condotto la campagna elettorale 2018 tutta contro il PD, e si ripromet… - Rosy87234986 : @ToniSonia @matteosalvinimi No, no! Lega e 5*hanno condotto la campagna elettorale 2018 tutta contro il PD, e si ri… -