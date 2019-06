Rihanna è la pop star più ricca del mondo

ilgiornale

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Alessandro Zoppo Secondo la speciale classifica stilata da “Forbes”,precede Madonna, Beyoncé e Celine Dion: il suo patrimonio ammonta a 600 milioni di dollariè la musicista piùdelcon un patrimonio che ammonta a 600 milioni di dollari. Lo rivela il magazine Forbes, che come ogni anno stila la speciale classifica delle popdal conto in banca maggiormente sostanzioso. Secondo la rivista, la cantante di successi come Diamonds e Umbrella stacca nettamente le colleghe che la seguono: Madonna ha una fortuna di 30 milioni inferiore, Céline Dion e Beyoncé di, rispettivamente, 150 e 200 milioni in meno. Le tre “inseguitrici” restano infatti ferme a 570, 450 e 400 milioni. RobynFenty (questo il suo vero nome) è diventata l’artista donna piùalgrazie ad un’abile strategia commerciale. Non c’è soltanto la musica nelle sue fortune, ...