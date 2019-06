optimaitalia

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Secondo le recenti stime di Forbes,è lapiùdel, con una fortuna stimata in 600 milioni di dollari, dunque non stupisce che abbia addiritturato un'isola per lavorare al suoalbum di inediti atteso entro il 2019.Battendo star del calibro di Ma, a quota 570 milioni, Celine Dion, con 450 milioni, e Beyoncé, con 400 milioni,non avrebbe rivali in quanto a ricchezza patrimoniale: la rivista economica spiega che la maggior partefortunapopstar è dovuta alle tante iniziative commerciali nate a suo nome, dalla linea di cosmetici Fenty Beauty (570 milioni di dollari di fatturato nel solo anno 2018) a quella di lingerie, passando per varie partnership con brand prestigiosi come testimonial.Il maggior guadagno per, attualmente, non viene dallae dalla sua attività di popstar, ma dalla ...

OptiMagazine : .@Rihanna è la donna più ricca del mondo della musica e affitta un'isola per il suo nuovo album #R9… - ildiodelrock : Rihanna è l’artista donna più ricca del mondo - RollingStoneita : Come ogni anno, #Forbes ha pubblicato la 'List of America's Richest Self-Made Women'. In classifica anche #Madonna,… -