ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Lacerta e non cartacea dei, che costituisce ancora oggi la mai repressa truffa del “giro bolla” inventata dai camorristi casalesi – e soprattutto deispeciali industriali e tossici – è da sempre il punto essenziale per la concreta tutela della salute pubblica dal danno provocato dallo scorretto smaltimento di ormai decine di milioni di tonnellate diindustriali, in buona parte altamente tossici, prodotti in regime di evasione fiscale e quindi smaltiti illegalmente in tutta Italia, non solo in Campania. Prendo quindi atto con grande soddisfazione che questa sia oggi posta come primaaldell’Ambiente Sergio Costa anche da parte di tutti i gestori deidi Italia, in questi giorni riuniti a Napoli. Abbiamo quindi sempre avuto ragione e indirizzato correttamente l’opinione pubblica non solo sulla tragica situazione ...

Cascavel47 : Rifiuti, finalmente al ministro arriva la richiesta di tracciabilità. Vuol dire che avevamo ragione… - Carla74071318 : RT @ilventodelmare: @nunziapenelope @matteorenzi Io spero che qualcuno tipo la Geloni, Bersani, D'alema, Cuperlo, Speranza, Civati, di nott… - ilventodelmare : @nunziapenelope @matteorenzi Io spero che qualcuno tipo la Geloni, Bersani, D'alema, Cuperlo, Speranza, Civati, di… -