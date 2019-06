Rifiuti | dopo la Cina altri Paesi asiatici fermano importazione “Nel 2030 rischio di

Traffico Rifiuti - altri 20 arresti dopo maxi-incendio a Milano : rifiuti speciali in arrivo dalla Campania ma anche dalle regioni del Nord Italia trasportati in Lombardia e Veneto e infine abbandonati all'interno di vecchi capannoni industriali trasformati in discariche abusive. Ruota attorno a questo impianto accusatorio l'operazione dei carabinieri del Noe che ha portato a 20 arresti (12 in carcere e 8 ai domiciliari) per di Traffico illecito di rifiuti, realizzazione di discariche abusive e intestazione ...

Rifiuti - dopo il caso fanghi è il turno di sfalci e potature. Cosa ne pensano i cinquestelle? : dopo i fanghi da depurazione anche gli sfalci e le potature. Ma andiamo con ordine. Già più volte ci siamo occupati dei fanghi di depurazione contaminati utilizzati in agricoltura che, con una inopinata aggiunta al decreto Genova di ottobre-novembre 2018, e in totale contrasto con la posizione assunta dai 5stelle prima di andare al governo con la Lega, sono stati legittimati anche quando contengono sostanze tipicamente industriali e pericolose ...

Corruzione - Rifiuti - energia. Dopo il caso Arata - Nicastri - cosa accade in Sicilia : Così si frena la spesa per gli investimenti e si condanna l'economia Siciliana alla stagnazione. Ho chiesto inoltre all'assessore - conclude Musumeci - di proporre la rotazione di qualche dirigente e ...

Ama : dopo ‘Concertone’ raccolte 45 tonnellate di Rifiuti : Roma – Sono scattate subito dopo la conclusione dell’evento le operazioni di pulizia di piazza San Giovanni e di tutte le aree coinvolte nel tradizionale concerto dell’1 maggio a Roma. La task force Ama, predisposta in coordinamento con l’amministrazione della Capitale, ha raccolto in poche ore circa 45 tonnellate di rifiuti (cartacce, bottiglie, ecc). L’azienda ha messo in campo (anche nel pre e post concerto) ...