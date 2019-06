Retroscena Totò Schillaci | “Quella volta che litigammo con Roberto Baggio e gli diedi una

calcioweb.eu

(Di mercoledì 5 giugno 2019)è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto daArduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dall’1.30 alle 6.00 del mattino. Il bomber delle notti magiche di Italia ’90 è tornato a parlare di quel Mondiale: “Andai a quel mondiale anche grazie alla stampa, che spinse molto per farmi convocare. La convocazione arrivò all’ultimo, quasi inaspettata. Mai avrei pensato che sarei diventato capocannoniere di quel torneo. Sono stato l’ultimo convocato, era un gruppo straordinario, una rosa molto competitiva. Ho cercato di ambientarmi, inserirmi, dicendo a me stesso che se Vicini mi avesse dato una possibilità mi sarei fatto trovare pronto. Nella prima partita la porta degli avversari era talmente stregata che evidentemente il gol avrei dovuto segnarlo io appena entrato. Nel ...

