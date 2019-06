Regolamento proibisce di indossare pantaloncini! Tassista spagnolo va al lavoro in gonna

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Lavorare per ore al caldo per di più stando seduti in auto in mezzo al traffico non è certo agevole. Per questo, di fronte a un severoche impone a tutti i tassisti di fare attenzione al loro abbigliamento evitando pantaloncini e canottiere, unha deciso di prendere le contromisure a modo suo e si è presentato alin. È accaduto nei giorni scorsi a Vigo, città sulla costa nord-occidentale della Spagna, dove uncomunale approvato appena l'anno scorso ha introdotto regole precise sull'abbigliamento dei tassisti come evitare tute sportive, canottiere e infradito ma anche appunto i pantaloncini, persino nei mesi in cui il termometro segna temperature decisamente calde. Nel rispetto delle regole, l'uomo quindi si è presentato con unabianca lunga fino al ginocchio con tanto di orlo sfrangiato per non lasciare nulla al caso.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...