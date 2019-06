Reggio Emilia - paura in strada : pakistano accoltellato alla schiena : Federico Garau Una violenta rissa fra stranieri, andata in scena per strada ed in pieno pomeriggio, finisce nel sangue. Un pakistano di 31 anni ha riportato due profonde ferite alla schiena, inferte da un connazionale: ora in ospedale in gravi condizioni paura in strada a Reggio Emilia, dove nella giornata di ieri una feroce rissa fra cittadini stranieri, andata in scena sotto gli occhi di numerosi cittadini, si è conclusa nel ...

Reggio Emilia - il ciclista impazzisce all’incrocio e aggredisce due pedoni : uno dei due si vendica così : Ci troviamo a Carpineti, in provincia di Reggio Emilia. Un ciclista, all’incrocio tra la strada che porta a Baiso e quella che sale al Castello delle Carpinete, probabilmente per una precedenza non rispettata, scende dalla bicicletta furioso. Da ciò che mostra il video, l’uomo aggredisce due pedoni, probabilmente intervenuti per calmarlo. Ma quello che fa uno dei due, per vendicarsi, è inatteso. Video Facebook L'articolo Reggio ...

Reggio Emilia - esplosione in casa dopo una fuga di gas : 47enne muore dopo 5 giorni di agonia : Non ce l’ha fatta Abderrahim Addala, il 47enne rimasto gravemente ustionato nell’esplosione della sua casa in località Mazzalasino, a Scandiano. dopo la deflagrazione dovuta a una fuga di gas era stato trasportato in condizioni disperate all’ospedale Maggiore di Parma, dove è morto dopo 5 giorni di agonia.

Reggio Emilia - ballottaggio per la città di Delrio : è la prima volta dal dopoguerra. Sfida Pd-Lega con l’incognita M5s : Al secondo turno per la prima volta dal dopoguerra per 711 preferenze mancate. Rischia di cadere così una delle ultime roccaforti rosse dell’Emilia Romagna. A Reggio Emilia, dal 1945 a oggi, sono passati quattro sindaci comunisti, uno del Pds-Ds e due, gli ultimi, della nuova era del Partito democratico. Il primo, l’ex ministro dei Trasporti Graziano Delrio, primo dei renziani in terra Emiliana, fu capace di costruirsi una brillante carriera ...

Reggio Emilia - proiezione sindaco : 15.49 VECCHI 44,9 Centrosinistra SALATI 30,7 Centrosinistra OGNIBENE 16,6 M5S Copertura campione 18% Consorzio Opinio Italia per Rai Ricerca soggetta a errore statistico

Reggio Emilia - dramma all’uscita dal ristorante : Samantha investita e uccisa : Aveva appena trascorso una tranquilla serata con amici in un ristorante della zona ed era uscita dal locale per raggiungere la sua auto parcheggiata poco lontano quando un'auto l'ha investita in pieno lasciandola esanime sull'asfalto. È la drammatica sequenza che nel corso del fine settimane appena trascorso è costata la vita a una donna di 47 anni residente in Emilia. La vittima del tragico incidente è Samantha Prandi, una donna originaria del ...

Atalanta - il miracolo di Gasperini è compiuto : a Reggio Emilia parte la festa e sul futuro… [VIDEO] : Gian Piero Gasperini ha portato la sua Atalanta in Champions League al termine di una cavalcata splendida culminata con la vittoria odierna col Sassuolo Gian Piero Gasperini e la sua Atalanta hanno raggiunto il clamoroso obiettivo Champions League, con il 14° budget per gli stipendi del campionato. I bergamaschi sono meritatamente arrivati nell’Europa che conta per la prima volta nella storia, un’impresa splendida ottenuta ...

Reggio Emilia. Mercatone Uno dichiarata fallita : 1800 senza lavoro : I lavoratori, oltre 1.800 in tutta Italia, sono venuti a conoscenza del fallimento via Facebook nella notte: “Non c’è stata

Elezioni comunali Reggio Emilia 2019 : come si vota - preferenze e guida : Elezioni comunali Reggio Emilia 2019: come si vota, preferenze e guida Elezioni comunali Reggio Emilia 2019: la città chiamata al voto amministrativo per eleggere il sindaco ed il nuovo consiglio comunale che sarà composto da 32 consiglieri comunali. In totale saranno in corsa 5 candidati sindaci e 12 liste. Si vota domenica 26 maggio 2019 dalle ore 7 alle ore 23. Nel caso in cui nessuno dei candidati supererà il 50% si tornerà al voto per ...

Reggio Emilia - in diretta su Facebook a 220 all'ora : il video prima dello schianto : Il maledetto vizio di sfidare la vita o forse solo di prenderla per i fondelli... Verrebbe voglia di inserire un monito alle persone che si accingono a leggere questo pezzo, come si mettono le pecette ai video della rete che possono ferire gli animi sensibili: «Occhio che il filmato che segue non è

Reggio Emilia - a 5 anni prende la bici ed esce da solo sotto la pioggia. Lo trovano in un bar : Un bambino di cinque anni si è alzato dal letto domenica mattina e, senza farsi vedere da mamma e papà, è uscito di casa mentre pioveva con la sua bicicletta. È accaduto a Castelnovo sotto, nella provincia di Reggio Emilia, dove il piccolo è stato infine rintracciato dai carabinieri in un bar.Continua a leggere

Fratelli d’Italia - candidata di Reggio Emilia si pulisce la scarpa con maglietta antifascista e poi la butta in un bidone : “Il 26 maggio decidi tu se continuare ad avere un’amministrazione che strizza l’occhio ai centri sociali o se avere finalmente un’amministrazione all’insegna della legalità e della sicurezza a Reggio Emilia“. È il messaggio elettorale di Giorgia Manghi, candidata di Fratelli d’Italia al Consiglio comunale di Reggio Emilia alle elezioni amministrative del 26 maggio. La giovane militante del partito di ...

Corsa Champions. Il pari di Reggio Emilia cancella le speranze della Roma : A questo punto serve davvero un miracolo. Il paReggio di Reggio Emilia infatti cancella le speranze della Roma di agganciare

La Roma rallenta a Reggio Emilia : 0-0 con Sassuolo - Champions lontana : Si era aperta con l'annuncio dell'addio di De Rossi, si chiude con un paReggio che vede sfuggire quasi definitivamente anche le ultime residue chances di qualificarsi alla Champions League. La settimana da incubo della Roma, tra le contestazioni alla proprietà per il divorzio dal capitano e un futur