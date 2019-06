Recuperato nel Po anche il cadavere del secondo caraibico scomparso da giorni 

Torino - un altro cadavere Recuperato nel Po : è l'amico del 29enne trovato ieri : Si infittisce il giallo del ritrovamento nel Po, ieri a Torino, di Ramsey Alrae Keiron, 29enne delle Bahamas con permesso di soggiorno per motivi diplomatici rilasciato dall'Austria. l'amico...

Torino - Recuperato nel Po il cadavere di un giovane : “Ha una ferita alla testa” : Il corpo di un giovane straniero di ventinove anni è stato recuperato nel pomeriggio a Torino, nelle acque del fiume Po, all'altezza del ponte Isabella. Sulla testa il ragazzo presenta una ferita che gli investigatori della polizia ipotizzano abbia riportato nella caduta. A dare l'allarme è stato un passante.

Annega nel Lago Maggiore dopo tuffo con gli amici : il corpo è stato Recuperato dopo alcune ore : Un quindicenne è Annegato oggi nel Lago Maggiore, ad Arona (Novara). Il suo corpo è stato recuperato nel tardo pomeriggio dai vigili del fuoco dopo un paio d’ore di ricerche il corpo. Il ragazzo era con alcuni amici sulle sponde del Lago: si è tuffato in un punto molto pericoloso e che già in passato aveva visto Annegare altri giovani. L'articolo Annega nel Lago Maggiore dopo tuffo con gli amici: il corpo è stato recuperato dopo alcune ore ...

LIVE Sinner-Johnson - Internazionali d’Italia Roma 2019 in DIRETTA : un set pari - il californiano conduce 5-4 nel terzo - l’altoatesino ha Recuperato il break di svantaggio! : Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE dell’incontro di primo turno degli Internazionali d’Italia maschili tra Jannik Sinner e lo statunitense Steve Johnson. Il 17enne altoatesino, numero 262 del mondo, fa il suo esordio assoluto in carriera nel tabellone principale del Foro Italico dopo aver ricevuto una wild card in seguito al suo arrivo in finale nel torneo delle prequalificazioni e questo è il suo secondo torneo nel circuito ...

Liverpool - Klopp : 'Rimonta col Barcellona nella storia del calcio. Salah Recuperato' : Sono passati pochi giorni dall'incredibile impresa compiuta dal Liverpool , ma i Reds non possono lasciarsi andare all'euforia. La squadra di Jurgen Klopp infatti è ancora in corsa per vincere la ...

Savona - due donne cadute nel fiume : Recuperato uno dei corpi : Sono scivolate in due nel torrente in piena ieri sera, torrente che per ora ha restituito un solo cadavere. Salgono così a due, per il momento, le vittime accertate del maltempo che ha colpito il Nord ...

Montagna - escursionista si infortuna nel reatino : Recuperato dal Soccorso Alpino : Il Corpo nazionale Soccorso Alpino e speleologico (Cnsas) del Lazio è intervenuto oggi per recuperare un escursionista infortunatosi su un sentiero nei pressi di Cantalice, in provincia di Rieti. L’allarme è stato lanciato da un operatore del Soccorso Alpino che era impegnato in zona in attività personali. Sul posto per soccorrere l’uomo, 59 anni e residente a Scandicci, in provincia di Firenze, è intervenuta una squadra di terra ...