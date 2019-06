repubblica

(Di mercoledì 5 giugno 2019) L’Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica ha rilasciato i dati relativi al 2018. Gli attacchi con impatto significativo sono aumentati del 38% con una media di 129 al mese. Crescono le minacce alle istituzioni e i furti di dati strategici. Ma cresce anche la...

jaimedale : Rapporto #Clusit su #cybercrimine: “Sorveglianza di massa e furto di segreti industriali. E' l’anno p…… - il_viula : 2018 annus horribilis per il #rischio #cyber in Italia. Rapporto #clusit 2019 sulla sicurezza #ict #Cybersecurity… - TandbergData_IT : Secondo il 'Rapporto 2019 sulla sicurezza ICT in Italia” del CLUSIT, nel 2018 sono stati raccolti e analizzati 1.55… -