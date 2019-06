Rai | Poletti da Rete4 a UnoMattina Usigrai | “Salvini incassa | offesa a interni”

Rai - Poletti da Rete4 a UnoMattina. UsigRai : “Salvini all’incasso - insulto agli interni”. Mentana : “Perché Lerner sì e lui no?” : L’ultimo guaio in Rai è il nuovo conduttore di UnoMattina Estate, il contenitore mattutino di RaiUno. Sarà infatti Roberto Poletti, che da inviato dei programmi di Paolo Del Debbio su Rete 4 sarà promosso come volto del programma quotidiano. UnoMattina, come altri programmi dell’estate, era entrato nel confronto tra la direttrice della rete Teresa De Santis e l’amministratore delegato Fabrizio Salini, anche perché – ...

RaiUno - i programmi estivi affidati a molti “amici” della Lega (sconosciuti o quasi) : da Poletti biografo di Salvini a Monica Marangoni : FQ Magazine Music Awards 2019, ecco la scaletta di stasera e le prime anticipazioni sull'evento di RaiUno Clima rovente a viale Mazzini, non per il caldo torrido in arrivo nei prossimi giorni. Tutta colpa del daytime estivo della prima rete del servizio pubblico che da settimane è al centro della scena. Tensioni e polemiche che avevano portato a far ...

Roberto Poletti e Beppe Convertini i cavalieri del day time estivo di Rai1 (Anteprima Blogo) : Lo sappiamo, i due nomi citati nel titolo di questo post circolano ormai da molti mesi quali conduttori del day time estivo della prima rete, ma nelle ultime settimane c'era stata più di una titubanza rispetto al loro reale coinvolgimento nella programmazione della stagione più calda della Rete 1 della Rai.Ebbene, stando a quanto apprendiamo, i nodi si sarebbero finalmente sciolti rispetto ai dubbi che circondavano i due personaggi in oggetto ...

Roberto Poletti conduttore Unomattina estate? "Non ho mai ricevuto proposta da Rai - ma mi piacerebbe" : "Non ho mai ricevuto alcuna proposta di contratto dalla Rai, anche se mi piacerebbe". Lo chiarisce all'Adnkronos, nei giorni delle polemiche che coinvolgono la Rai e il suo probabile approdo a Uno Mattina Estate in qualità di conduttore, Roberto Poletti. Il giornalista, che ha diretto Radio Padania per poi passare a Il Giornale, Radio24 de Il Sole24Ore, Libero, attualmente lavora a Mediaset collaborando nella redazione di Dritto e ...

Palinsesti estivi RaiUno : a Unomattima Valentina Bisti con Roberto Poletti (ex direttore di Radio Padania Libera) - poi un programma per Monica Marangoni : Non solo il caso Fazio, a tenere banco negli ultimi giorni a Viale Mazzini sono i prossimi Palinsesti estivi. In particolare quelli del daytime di Rai1 che, stando alle diverse indiscrezioni circolate, avrebbero aperto un vero e proprio fronte di “guerra” tra l’amministratore delegato Fabrizio Salini e la responsabile della prima rete Teresa De Santis. Scelte finite nel mirino di siti e quotidiani perché considerate troppo ...

Anzaldi (Pd) contro Poletti a Unomattina estate : "Rai ingaggia un esterno - schiaffo ai dipendenti" : "La Rai chiarisca se corrispondono al vero le indiscrezioni secondo cui Rai1 starebbe pensando di ingaggiare un esterno per la conduzione di Uno Mattina. Sarebbe un evidente spreco e uno schiaffo ai 1.300 giornalisti dipendenti Rai, una parte dei quali senza incarico. A che serve pagare un esterno per uno storico marchio dell'informazione Rai, peraltro realizzato in collaborazione col Tg1?". A scriverlo su Facebook è il deputato del Partito ...

Rai - Roberto Poletti gode del vento svoranista : voci sul colpaccio - che programma gli affidano : Roberto Poletti, conduttore che si è fatto le ossa ad Antenna3 e a Mediaset, è pronto a una clamorosa promozione in Rai. Lo sussurra TvBlog. Poletti arriverebbe a viale Mazzini per condurre l'edizione estiva di Unomattina, lo storico contenitore del primo canale della Rai che da qualche decennio da