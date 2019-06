Rai | nuova polemica | il biografo di Salvini alla conduzione di UnoMattina

Monster Hunter World : Iceborne introduce la nuova espansione con un tRailer : Monster Hunter World prepara i giocatori alla nuova attesissima espansione Iceborne lanciando un nuovissimo story trailer, il quale ci permette di dare uno sguardo alla nuova avventura che ci aspetta.L'imminente espansione Iceborne, riporta il comunicato ufficiale Capcom, offrirà una mole di nuovi contenuti capace di rivaleggiare con quella del gioco originale, e sarà presto disponibile per PS4, Xbox One, Xbox One X (dal 6 settembre 2019) e PC ...

Video tRailer di Carnival Row - Orlando Bloom e Cara Delevingne si amano nella nuova serie Amazon Prime tra realtà e magia : Amazon Prime Video ha divulgato il primo Video trailer di Carnival Row, la nuova serie con protagonisti Orlando Bloom e Cara Delevingne. Ambientato in un mondo fantasy vittoriano, l'attore della trilogia de I Pirati dei Caraibi interpreta un detective umano, Rycroft Philostrate, mentre la modella e star di Suicide Squad veste i panni di una fata di nome Vignette Stonemoss. I due intrecciano una relazione in un universo in cui la convivenza ...

Destiny 2 : la nuova incursione Corona del Tormento si mostra in un nuovo tRailer : I giocatori di Destiny 2 si stanno preparando a mettere le mani su Penumbra, nuova espansione che sarà presente nel pass annuale de I Rinnegati. Bungie ha deciso però di pubblicare un nuovo trailer dedicato a Corona del Tormento, la nuova incursione in arrivo da domani.Come possiamo vedere dal video che trovate qui sotto, i Guardani dovranno vedersela con le forze dell'Alveare, senza considerare la Caduta di un Re è la prima volta (dopo La Fine ...

La casa di carta 3 - il tRailer completo : in streaming la nuova stagione : La casa di carta 3, il professore, Tokio e tutta la banda tornano per una nuova e ancora più clamorosa impresa: la terza stagione della serie spagnola record di visualizzazioni nel mondo per Netflix è disponibile dal 19 luglio in streaming. La casa di carta 3, il trailer completo La casa di carta 3, anticipazioni La banda dopo la roccambolesca fuga che gli ha consentito di beffare le forze dell’ordine della Spagna e portare a termine la ...

Foto di Lino Guanciale ne Il Commissario Ricciardi - primo ciak a Taranto per la nuova fiction Rai : Tutto pronto per Lino Guanciale ne Il Commissario Ricciardi. L'attore è atteso sul set per le riprese della nuova fiction Rai, che vedrà la luce solo il prossimo anno. La prima Foto che ritrae un primo piano del protagonista è stata divulgata nelle ultime ore dal regista Alessandro D'Alatri sui social. Dopo il successo televisivo de I Bastardi di Pizzofalcone, Rai fiction punta ancora sui libri di Maurizio De Giovanni, e rilancia con la serie ...

Il Commissario Ricciardi - al via in Puglia le riprese della nuova fiction Rai : Sono iniziate a Taranto le riprese della fiction Rai sul Commissario Ricciardi, poliziotto napoletano nato dalla penna della scrittore Maurizio De Giovanni. Dopo le tante indiscrezioni, è arrivata la conferma ufficiale, il volto del protagonista sarà quello dell'attore avezzanese Lino Guanciale. De Giovanni è già "padre" dei romanzi, diventati poi una serie Rai in due stagioni, de I Bastardi di Pizzofalcone con Alessandro Gassmann e Massimiliano ...

Cast e personaggi de Il Giudice Meschino su Rai1 il 30 maggio - la nuova sfida di Luca Zingaretti dopo Montalbano : Luca Zingaretti si cimenta in una nuova prova televisiva col Cast e personaggi de Il Giudice Meschino. Conosciuto al pubblico italiano ed estero per il ruolo del Commissario Montalbano, l'attore romano si toglie i panni del personaggio letterario creato dalla mente geniale di Andrea Camilleri per indossare quelli del Pubblico Ministero Alberto Lenzi, che vedremo in azione presso la procura di Reggio Calabria. Stasera, giovedì 30 maggio, su ...

Nuova serie per Jake Johnson di New Girl - nel cast di Stumptown al fianco di Cobie Smulders (video tRailer) : Arriva il primo importante ruolo per Jake Johnson di New Girl dopo la fine della sitcom di cui è stato protagonista per sette stagioni al fianco di Zoey Deschanel: l'attore si è unito al cast della Nuova serie della ABC Stumptown, al fianco dell'attrice Cobie Smulders. Johnson è stato chiamato a sostituire il collega Mark Webber, che aveva assunto il ruolo di Gray McConnell nell'episodio pilota. Oltre alla protagonista Cobie Smulders figurano ...

Invasion - la nuova espansione di Eve Online è disponibile - pubblicato un nuovo tRailer : L'espansione di Eve Online, chiamata Invasion e focalizzata sul PvE, è disponibile su Steam. Il nuovo pianeta Eden non sarà più lo stesso perché vedrà l'arrivo di una nuova razza aliena, i Triglavian che saranno i nuovi nemici del gioco.Questa fazione era già presente con la precedente espansione "Into the Abyss". Ora i Triglavian escono da questo abisso minacciando i giocatori con le loro navicelle. I nemici si avvarranno di flotte spaziali ...

Calcio - Mondiali Under20 2019 : Uruguay - Nuova Zelanda e UcRaina passano agli ottavi : Tre squadre ottengono il pass per gli ottavi di finale nella giornata odierna dei Mondiali Under20 di Calcio, che si stanno svolgendo in Polonia. Nel gruppo C troviamo a punteggio pieno Uruguay e Nuova Zelanda che si qualificano così entrambe con una gara d’anticipo. La Celeste ha battuto 2-0 l’Honduras con il gol nel primo tempo di Acevedo e poi il raddoppio allo scadere di Schiappacasse, giocatore del Parma. I Kiwi invece festeggiano ...

Michele Soavi firma La Guerra è finita - la nuova fiction Rai con Michele Riondino : come partecipare ai casting : La stagione televisiva sta per chiudersi lasciando il pubblico impelagato in repliche e vecchie serie tv ma in tutta Italia si lavora assiduamente sul set per mettere insieme le novità a cominciare da La Guerra è finita. Questo è il titolo di una delle nuove fiction di Rai1 che porterà la firma di Michele Soavi. Reduce del successo di Mentre ero via, il regista è già a lavoro dietro la macchina da prese per la nuova fiction di Rai1 "La Guerra ...

Alessio Boni da Enrico Piaggio a La Strada di Casa e La Compagnia del cigno : l’attore protagonista della nuova stagione Rai : Se in questa stagione televisiva che si è appena conclusa abbiamo avuto modo di vedere Lino Guanciale ovunque, o quasi, sembra che nella prossima sarà Alessio Boni protagonista indiscusso in Rai. L'attore sta lavorando sodo in queste settimane districandosi tra cinema e tv e i suoi fan avranno modo di ritrovarlo già dal prossimo autunno sulla rete ammiraglia della televisione pubblica e non solo. Nelle scorse settimane, Alessio Boni è stato ...

Me la pagheRai! Incendia la casa della ex ma dentro c'è la nuova inquilina : L'uomo, che non si rassegnava alla fine della relazione, ha dato fuoco all'abitazione senza sapere che la donna che lo aveva respinto si era da tempo trasferita, lasciando il posto ad una nuova inquilina. È finito dietro le sbarre del carcere il 55enne che nella notte dello scorso 17 maggio ha dato fuoco ad un'abitazione di Busto Arsizio (Varese), credendo così di "punire" la donna che lo aveva respinto. A rischiare la vita, tuttavia, è ...

Star Trek : Picard – teaser tRailer e poster della nuova serie televisiva : Amazon Prime Video concede un’anteprima dell’attesissimo ritorno di Jean-Luc Picard con il teaser trailer e la locandina della nuova serie originale Star Trek: Picard. Questa nuova serie legata al mondo di Star Trek vede Sir Patrick Stewart riprendere il suo iconico ruolo di Jean-Luc Picard, che ha interpretato per sette stagioni in “Star Trek: Next Generation”. La serie seguirà le vicende del popolare personaggio, nel prossimo ...