Radio Radicale | mozione M5s con ok Lega | serve gara

Radio Radicale - M5s : “Ok a concessione solo con vera gara. In sicurezza archivio” : Su Radio Radicale “oggi abbiamo depositato, d’accordo con la Lega, una mozione con cui facciamo prendere due impegni al governo: il primo, è volto a non rinnovare la concessione senza una vera gara; e il secondo è a mettere in sicurezza e digitalizzare gli archivi di Radio Radicale, che rappresentano una risorsa preziosa”. Così il M5S in un lungo post sul blog delle Stelle, facendo il punto sulla storica emittente Radiofonica a ...

Radio Radicale non si conta - si pesa : Nel dibattito sulla sopravvivenza dell’emittente si trascura un aspetto. L’informazione che riesce a fornire su temi che gli altri media ignorano Quel che Grillo non sa di Radio Radicale " Perché Radio Radicale è la voce della repubblica" Que viva Radio Radicale"

E’ il momento di salvare Radio Radicale : La manifestazione della federazione della stampa contro la chiusura di Radio Radicale conferma l’urgenza di riparare in extremis all’errore liberticida commesso col rifiuto di rinnovare la concessione. Ora che, dopo l’esito elettorale, la Lega ha promesso un cambio di passo dell’esecutivo, è possibi

Larghissime intese a Montecitorio per Radio Radicale : Da Maurizio Gasparri e Renato Brunetta di Forza Italia ai Dem Roberto Giachetti e Ivan Scalfarotto fino ai leghisti Giuseppe Basini e Luca Paolini. Parlamentari di tutti i partiti hanno partecipato al sit-in organizzato dalla Fnsi per scongiurare la chiusura di Radio Radicale e contro i tagli all’ed

Una cosa il M5s è riuscita a farla : distruggere Radio Radicale : Non era facile percepire il disegno strategico retrostante alla strenua abnegazione che il Movimento 5 stelle e il suo Capo Politico hanno perseguito, pressoché fino all’ultima goccia di voto, in favore di Salvini. Ora è chiaro. Si trattava di mettere al primo posto l’interesse comune, a costo del s

Cdr Radio Radicale scrive a Mattarella - intervenga : "EsprimendoLe i sentimenti di massimo rispetto per il Suo ruolo e la Sua persona Le chiediamo di valutare l'opportunita' di un Suo intervento in merito. Non si tratta solo della sopravvivenza di una testata giornalistica ma piu' in generale della questione dell'informazione e della democrazia nel nostro Paese". E' quanto chiede il Comitato di redazione di Radio Radicale, in una lettera aperta inviata al Presidente della Repubblica, Sergio ...

Radio Radicale - Salvini : “Non cambio idea - sarebbe sciocco chiuderladalla sera alla mattina”. E attacca ministro Costa : “Radio Radicale? Chiudere una testata giornalistica con un emendamento dalla sera alla mattina mi sembra sciocco. Almeno diamo del tempo“. Sono le parole del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, intervistato su Radio Radicale dal direttore Alessio Falconio. E spiega: “Se credo in qualcosa, lo dico prima, durante e dopo il voto. Vale per l’autonomia, per le tasse, per i migranti e anche per l’informazione. ...

Come si uccide Radio radicale : Lega e M5s, alleati a Roma ma rivali a Bruxelles Madrid, 23 mag - (Agenzia Nova) - A un anno dalla nascita del governo di coalizione, Matteo Salvini della Lega e Luigi Di Maio del Movimento 5 stelle si apprestano ad affrontare la loro prima grande sfida elettorale: le europee del 26 maggio. Lo scriv

Radio Radicale - Di Nicola e Carelli rompono il muro M5s : “Prorogare la convezione. E’ servizio pubblico” : Primo Di Nicola ed Emilio Carelli, i due senatori M5s e giornalisti, rompono il muro M5s sulla chiusura di Radio Radicale. Il 21 maggio sono stati dichiarati inammissibili gli emendamenti per la proroga della concessione all’emittente: tutti i partiti erano d’accordo per concederla, solo il M5s si è opposto, ed essendo necessaria l’unanimità, è saltata. Il vicepremier 5 stelle Luigi Di Maio ha detto oggi, intervistato da Radio ...

Radio Radicale : il M5S respinge gli emendamenti : Non sono passati ieri sera i ricorsi presentati per chiedere la proroga della convenzione tra Radio Radicale e il Ministero dello Sviluppo Economico. Le commissioni Bilancio e Finanze cui ieri pomeriggio si era appellato Roberto Giachetti, ne hanno decretato la definitiva bocciatura. Per poter inserire gli emendamenti presentati al Decreto Crescita serviva l'ok unanime dei deputati che fanno parte delle commissioni, ma votare no è stato il ...

Radio Radicale - il Movimento 5 Stelle si oppone alla proroga della convenzione. Scontro in Commissione Bilancio : Nessuna rinvio per Radio Radicale. Gli emendamenti al decreto Crescita che chiedevano di prorogare la convenzione restano inammissibili, visto che il Movimento 5 Stelle è ancora contrario e serve l’unanimità nella Commissione Bilancio e Finanze della Camera. D’accordo invece tutti gli altri gruppi, a partire dalla Lega che aveva riammesso l’emendamento per la proroga della convenzione. Enrico Borghi del Pd ha chiesto se tutti i ...