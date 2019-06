Qual è quest' anno la situazione degli sbarchi di migranti nel Mediterraneo

Formula 2 - Mick Schumacher super in Qualifica a Montecarlo : “su questa pista non c’è un attimo di respiro” : Il pilota tedesco della Prema ha commentato la seconda fila ottenuta al termine delle qualifiche del Gp di Montecarlo di Formula 2 Mick Schumacher ha preso subito bene le misure del tracciato di Montecarlo, ottenendo un ottimo quarto posto in qualifiche che gli permetterà di scattare dalla seconda fila nel Gp di Formula 2. Boris HORVAT / AFP Interrogato sulla sua prestazione, il giovane tedesco del Team Prema ha sottolineato: “come ...

Convivere è complicato : servono regole comuni per non scontrarsi. Questo governo ne sa Qualcosa : Molti sostenitori di Questo governo (figuriamoci gli altri) denunciano il clima di scontro e di caos. Si chiedono, come fossimo alla fine di un talk show trash o pop, se la fatica dell’ascoltare ha prodotto qualche effetto sul capire. Al netto del comprensibile riflesso da campagna elettorale (sarebbe innaturale che i due contraenti non lo generassero) viene da dire invece che Questo è l’apice dell’esperienza gialloverde. E non è una ...

Raiola attacca la FIA : ”La sQualifica una sentenza politica - non hanno perdonato le mie critiche. Questa vicenda non ha alcuna ripercussione sui giocatori…” : squalifica Raiola, così l’agente risponde alla FIA Mino Raiola, agente di Lorenzo Insigne, ha commentato la squalifica di tre mesi imposta dalla Football Italian Association: “La squalifica non è una sorpresa. E’ una sentenza ottenuta da una volontà politica, senza esaminare correttamente la legge. E’ basata su su delle bugie. La legge e la giustizia, comunque, devono prevalere in un sistema corretto e civile. Io ...

Mourinho : 'L'ajax ha giocato questa semifinale come se fosse una gara Qualunque. Il Tottenham invece...' VIDEO : Presente negli studi di BeIn Sport l'ex allenatore di Inter, Real e Chelsea, José Mourinho , ha commentato la semifinale vinta dal Tottenham contro l'Ajax , criticando col sorriso l'approccio alla partita dei Lancieri ed ...

Allegri avrebbe chiesto Qualità - ma vuole cedere tre giocatori : tra questi Dybala (RUMORS) : In attesa dell'incontro fra il presidente della Juventus Andrea Agnelli ed il tecnico bianconero Massimiliano Allegri, la dirigenza è pronta a buttarsi sul mercato cercando di individuare i giocatori in grado di incrementare il livello qualitativo della rosa. Gran parte delle trattative in entrata passeranno però anche da alcune cessioni pesanti, e soprattutto in caso di permanenza del tecnico livornese, alcuni giocatori potrebbero lasciare ...

Il royal baby di Harry e Meghan è nato : "Questa è una piccola vita per la Quale vale la pena morire!" : Di maria.mento - 06/05/2019 CONDIVIDI Facebook Twitter tweet Il bambino dei Duchi del Sussex è finalmente venuto al mondo. È un maschietto. La felicità del Principe Harry per la nascita di suo figlio è incontenibile ©Getty Non sta più nella pelle il Principe Harry. Lui e Meghan Markle sono finalmente diventati ...

Questa simpatica mod di Fallout 4 trasforma Qualsiasi NPC in un personaggio stile anime : Se siete amanti degli anime allora Questa notizia può fare al caso vostro. Tra le miriadi di mod per Fallout 4 esistenti, ve n'è una molto particolare che trasforma in stile anime tutti i personaggi presenti nel gioco, il vostro personaggio compreso.La mod si chiama animerace Nanakochan e, come riporta Polygon, sostituisce perfettamente le fattezze sia del vostro personaggio, sia degli altri NPC. La forma del giocatore sarà compatibile con tutte ...

MotoGp – Lorenzo - la caduta in Qualifica ed i giovanissimi in prima fila a Jerez : “a questo punto cacciamo i 40enni e facciamo arrivare i 15enni” : La caduta al termine delle qualifiche e i giovanissimi piloti in prima fila a Jerez de la Frontera: le parole di Jorge Lorenzo E’ Fabio Quartararo il poleman del Gp di Jerez de la Frontera: il giovane pilota francese della Petronas ha concluso le qualifiche del Gp di Spagna davanti a tutti i suoi rivali, lasciandosi alle spalle il compagno di squadra Franco Morbidelli e il campione del mondo in carica Marc ...

Questo datore di lavoro dà ai dipendenti un bonus di 2000 dollari da spendere in vacanze : ecco Quali effetti ha avuto : Lo stesso Ceo della Steelhouse, infatti, è stato ispirato a promuovere questa politica aziendale da sue precedenti esperienze di lavoro. Advertisement immagine: pexels Un incoraggiamento reale alla ...

Questa intelligenza artificiale ti sa dire Quale opera d’arte conviene comprare : Nell’ottobre del 2018 la sede newyorkese della casa d’aste Christie’s ha battuto per la prima volta un’opera d’arte creata dall’intelligenza artificiale. In basso a destra si legge la firma: dell’autore: min max E [log D(x)] + E [log(1-D(G(z)))]. Il dipinto, Portrait of Edmond de Belamy, viene venduto a un anonimo per 432mila dollari, superando di 43 volte la base d’asta. Tre giovani francesi di 25 anni, senza studi artistici, ma con alle ...

Nuoto - la possibile sQualifica di Andrea Vergani : questione di etica sportiva : Siamo in procinto di gustare le cibarie del pranzo di Pasqua e si cercherà di godere delle varie prelibatezze senza esagerare per non mettere a repentaglio la prova costume. Fisico ben allenato e rigore ferreo sono i requisiti per gli atleti di alto livello, per massimizzare il risultato ed esprimere il 100% delle proprie qualità in gara. Nel Nuoto, sport di pura prestazione per eccellenza, la cura dei particolari è ancor di più un fattore ...

Napoli - due milioni di articoli pasQuali sequestrati in negozi cinesi : Circa un milione e ottocentomila articoli pasquali, non sicuri, sono stati sequestrati a Cicciano, Napoli,, dalla Guardia di finanza del comando di Nola. In particolare, le fiamme gialle, nel corso di ...

Sequestrate 100 mila uova pasQuali pericolose importate dalla Cina : Maxi sequestro di uova decorative ed altri gadget pasquali pericolosi importati direttamente dalla Cina. I finanzieri del comando provinciale di Cosenza hanno ispezionato diversi negozi cittadini e hanno sequestrato oltre centomila uova pasquali decorative destinate alla libera vendita, senza contenuti informativi e pericolose per i consumatori. Le fiamme gialle hanno svolto mirati interventi nelle società considerate a rischio che, nel ...