PSG-Buffon | è finita | l’ex portiere della Juventus rifiuta il rinnovo

PSG - ufficiale il divorzio con Buffon : “Ciao e grazie di tutto” [FOTO] : E’ ufficiale: il Paris Saint Germain e Gianluigi Buffon si separano dopo un anno soltanto. A renderlo noto lo stesso club sul proprio profilo Twitter: “Un gentiluomo sul campo e uno straordinario compagno di squadra. Ti auguriamo il meglio per il futuro. Ciao e grazie di tutto grande Gianluigi Buffon”. In basso il tweet del Psg. Un gentleman sur et en dehors du terrain et un coéquipier extraordinaire. Nous te souhaitons ...

VIDEO – Reims-PSG - disastro Buffon : doppia papera clamorosa dell’ex Juve : VIDEO – Reims-Psg, disastro Buffon: disastro Buffon nell’ ultima giornata di Ligue 1. Il portiere ex Juve chiude nel peggiore dei modi la stagione tra i pali del club parigino. Termina infatti con un brutto ko il campionato del Psg che rimedia un secco 3-1 sul campo del Reims, in cui sono palesi le colpe di Gianluigi Buffon. L’ ex Juve sbaglia infatti sia in occasione del vantaggio di Baba al 36′ che in quella del ...

Ligue 1 – Perde il PSG di Buffon - espulso Balotelli nel Marsiglia : i verdetti e la classifica finale : Si è giocata la 38esima e ultima giornata della Ligue 1. Perde il Psg, espulso Balotelli nel Marsiglia, retrocede il Caen. Il Paris Saint-Germain campione di Francia chiude con una sconfitta per 3-1 in casa del Reims, in quella che è stata probabilmente l’ultima partita di Gigi Buffon con la compagine transalpina. Con il gol di questa sera Mbappé vince la classifica marcatori con 33 centri. Vince anche il Marsiglia (1-0 sul ...

Calciomercato PSG : via Buffon - il nome nuovo è De Gea : Secondo la stampa inglese, il Psg sarebbe pronto a salutare Gianluigi Buffon dopo soltanto una stagione. Il sostituto potrebbe essere David De Gea, in scadenza di contratto nel 2020 e che il Manchester United vorrebbe evitare di perdere a zero. I Red Devils stanno lavorando sul rinnovo di contratto del portiere spagnolo, ma De Gea chiede 20 milioni a stagione. Il Psg sarebbe pronto a garantire all’estremo difensore una cifra molto ...

Buffon e le incognite sul futuro : “se resto al PSG? Ecco cosa dico” : Gianluigi Buffon sta meditando sul da farsi dopo una sola annata in casa PSG: il futuro del portiere è alquanto incerto Gianluigi Buffon sarà ospite di Sky Uno all’interno della trasmissione “E poi c’è Cattelan”. Il portiere è ancora incerto in merito al suo immediato futuro che potrebbe anche non essere in terra francese, anche se l’offerta parigina è già sul tavolo: “Il Paris Saint Germain mi ha ...

Dalla Juve ai Mondiali 2006 - fino al PSG : Buffon si racconta questa sera a “E poi c’è Cattelan” : Da tanti definito il miglior portiere italiano di tutti i tempi. Anzi, per molti, il migliore al mondo. Dopo i tantissimi anni alla Juve, Gigi Buffon si è trasferito la scorsa estate al Paris Saint Germain. Di questo e di tanti altri argomenti, tra cui il Mondiale 2006, parlerà a “E poi c’è Cattelan” domani sera alle 21.15. Sarà il sesto e penultimo appuntamento con il programma condotto da Alessandro Cattelan. Ci sarà ...

PSG - Tuchel : «Mai più alternanza Buffon-Areola» : PARIGI, Francia, - L'annuncio di Thomas Tuchel , allenatore del Paris Saint-Germain , va ad alimentare le voci circa l'addio di Gianluigi Buffon il prossimo 30 giugno, alla scadenza naturale del ...

PSG : Turchel allontana Buffon : L’allenatore del Paris Saint-Germain Thomas Tuchel ha assicurato che dalla prossima stagione metterà fine all’alternanza tra i suoi portieri, Alphonse Areola e Gianluigi Buffon. In questa stagione, Areola (20 partite in Ligue 1, 3 in Champions League) e Buffon (15 partite in Ligue 1, 5 in Champions League) si sono divisi quasi equamente gli incontri del PSG. “Non possiamo andare avanti così, siamo il primo club nella storia ...

PSG - Tuchel “ufficializza” l’addio a Buffon : Gigi Buffon potrebbe lasciare il PSG dopo una sola stagione da protagonista tra i pali del club parigino Nelle ultime ore si sta facendo strada l’ipotesi del mancato rinnovo di Gigi Buffon con il PSG. Conferme sono arrivate anche dal tecnico Tuchel, il quale ha parlato oggi in conferenza stampa: “Non possiamo andare avanti così, siamo il primo club nella storia del calcio a mettere in pratica un’alternanza tra portieri, ...

PSG - Tuchel avvisa Buffon : "Dall'anno prossimo basta alternanza in porta" : "Buffon o Areaola, Areola o Buffon". Per tutta la stagione Thomas Tuchel ha sfogliato la margherita per scegliere il portiere titolare del Psg, un' alternanza tra i due che l'anno prossimo avrà fine. "...

Buffon non rinnoverà col PSG : a Parigi torna Trapp : L’avventura di Gianluigi Buffon con il PSG volge al termine, il club ha deciso di optare per il ritorno di Trapp Niente rinnovo per Gianluigi Buffon con il PSG. Il portiere italiano verso l’addio con il club Parigino che, secondo la Bild, sarebbe in procinto di richiamare Kevin Trapp per difendere i pali della squadra di Tuchel. Resta da capire quale futuro attende adesso il nostro Buffon, con l’età che avanza non è ...

Buffon e l'addio alla Juventus : «PSG scelta appagante» : PARIGI, Francia, - Sabato sera avrà l'occasione di sollevare il secondo trofeo con la maglia del Psg. Gigi Buffon si gioca la finale di Coppa di Francia contro il Rennes e lo farà a Saint-Denis: ' I ...

PSG - Buffon si esprime sulla scelta di lasciare la Juve per andare in Francia : Gigi Buffon ha voglia di sollevare il secondo trofeo col Paris Saint Germain ma la finale di Coppa di Francia di domani col Rennes e’ tutt’altro che scontata. Ecco le sue parole in merito: “I favoriti siamo noi ma se in una partita di campionato e’ 80-20, in una finale e’ 60-40, 65-35. Nella singola gara puo’ capitare di tutto, un’espulsione, un infortunio, un palo. Il Rennes è una squadra molto ...