Pronostico Qualificazioni Euro 2020 | Partite del 07-06-19 e Analisi

(Di mercoledì 5 giugno 2019)delladi, 3^ Giornata, Venerdì 7 Giugno 2019– Nonostante i maggiori campionatipei siano terminati, molti calciatori non sono ancora in vacanza, dato che torna l’appuntamento importante delle nazionali alla ricerca della. La prima tranche inizierà venerdì sera con ledel girone A, B, D, F e G; ora andiamo ad analizzare lepiù importanti per ogni singolo raggruppamento.Girone AREPUBBLICA CECA – BULGARIAAlla Generali Arena, sfida ad altissimo rischio del girone A per Repubblica Ceca e Bulgaria, che si contenderanno il ruolo di outsider all’Inghilterra, già a 6 punti in classifica e già proiettata verso. Gli uomini di Silhavy vengono dal pesantissimo 5-0 subito proprio dagli ...

