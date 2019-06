Pronostico Colombia vs Ucraina | Quarti di Finale Mondiale U-20 07-06-2019 e Analisi

lanotiziasportiva

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Ile l’didiU-20; Venerdì 7 Giugno, ore 15.30U-20 /– Nel match valevole per ididelU-20, si sfidano allo Stadion Widzewa Łódź,.Come arrivano le due squadre?U-20 /– I padroni di casa di giornata hanno sicuramente faticato di più rispetto agli avversari. La squadra americana, infatti, è riuscita a superare la Nuova Zelanda solo ai calci di rigore, rischiando a più riprese l’eliminazione. Ini partono in leggero vantaggio in questa sfida, ma potrebbero risentire della stanchezza a gara in corso.Gli ospiti, invece, hanno avuto la meglio sulla sorpresa Panama, ma di certo non hanno sfigurato e partono come una delle favorite nella competizione. La squadra europea, infatti, parte senza ...